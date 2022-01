Sjokkmåling: Rødt er fjerde største parti i Norge

– Dette er trippelt historisk, sier partileder Bjørnar Moxnes.

Rødt setter rekord på Norstats januar-gallup for Vårt Land. Med en oppslutning på 9,5 prosent går partiet forbi både Senterpartiet og SV.

Hvis dette var valgresultatet, hadde Moxnes ledet Norges fjerde største parti og det største til venstre for Arbeiderpartiet.

– At et parti så langt ut på venstre fløy er største opposisjonsparti til venstre for Ap, har vi aldri sett før, bekrefter valgforsker Bernt Aardal.

Rødt dobler oppslutningen fra høstens valg. Antallet stortingsrepresentanter ville økt fra dagens åtte til 18. Også på gjennomsnittet av medienes målinger i januar ligger Rødt an til rekord.

Svakeste for Sp siden 2017

Samtidig fortsetter Ap og Sp å falle tungt, påpeker Bernt Aardal:

– De to regjeringspartiene går tilbake over ti prosentpoeng sammenlignet med valget. Så stor nedgang på så kort tid har ikke skjedd før, sier forskeren ved Institutt for samfunnsforskning.

Ap og Sp klokker inn på lave 20,8 og 8,8 prosent, ned henholdsvis 1,9 og 1,3 prosentpoeng fra desember.

For Trygve Slagsvold Vedums parti er det verste notering hos Vårt Land siden januar 2017. Den eventyrlige veksten de siste årene har forduftet og Sp nærmer seg nå grunnfjellet igjen, mener valgforsker Aardal:

– Sps valgresultat var sårbart: De hentet velgere fra både venstre- og høyresiden. Nå taper de til begge. Det bør bekymre dem. De nærmer seg det som før var et vanlig nivå for Sp.

Rødt og SV nesten jevnstore med Ap

Vårt Lands januarmåling byr på enda en milepæl: Rødt og SV har aldri vært så nærme å være jevnstore med Ap målt i mandater – 36 mot 39.

De to partiene på venstre fløy får 18 prosent totalt og har nesten én av fem velgere i ryggen.

– En kraftig styrking av den radikale venstresiden, oppsummerer Rødt-leder Moxnes.

SV dupper riktignok til 8,5 prosent fra desember, men gjør det fortsatt bedre enn valgresultatet på 7,6 prosent. Partiet lekker relativt lite til Rødt, som henter sine nye velgere fra gjerdet, Ap, Sp og Frp – i den rekkefølgen.

Frykten for å bli utfordret fra venstre av Rødt, er pekt på som en mulig årsak til SVs nei til å gå i regjering. I stedet ble SV regjeringens foretrukne samarbeidspartner på Stortinget. Nå passeres partiet likevel av Rødt.

– Er dette marerittet dere fryktet på bakrommet, Audun Lysbakken?

– Det er et rart spørsmål. SV ligger over valgresultatet på alle målinger, og snittet viser at vi er klart størst på venstresiden, svarer SV-lederen.

Moxnes vil bli større enn Frp

Neste mål for Rødt er å ta igjen Frp og bli landets tredje største parti, bekrefter Moxnes:

– Ja, det er klart det, sier han.

Bare 1,7 prosentpoeng skiller Rødt fra Frp, som med 11,2 prosent knapt har rikket seg siden høstens valg.

Høyre gjør derimot en svært sterk måling og går fram 3,8 prosentpoeng fra desember. 27,1 prosent er hele 6,7 prosentpoeng over valgresultatet. Det motiverer til statsminister-comeback i 2025, sier Erna Solberg til Vårt Land.

Høyre og Frp ville fått like mange mandater som regjeringspartiene og SV hvis det var valg – 72.

Den ikke-sosialistiske blokken styrker seg, men får i sum bare 77 mandater mot de fem rødgrønne partienes 92. En viktig årsak er at Venstre slår følge med KrF under sperregrensen for første gang siden valget.

Venstre faller 1,6 prosentpoeng til 3,7. Sammen med Høyres vekst, er det eneste endring som er utenfor feilmarginen på Norstats måling.

Mener Ap og Sp kan takke seg selv for kollaps

Rødt ville vært på vippen i Stortinget hvis målingen var valgresultatet. Partileder Bjørnar Moxnes mener Ap og Sp har seg selv å takke for at flertallet de hadde med SV fordufter.

– Velgerne viser at de misfornøyd og ønsker den nye kursen som Vedum og Støre lovet, sier han.

Sp får unngjelde for svikt om Ullevål sykehus i Oslo og flybasen på Andøya i Nordland, mens også Ap straffes av velgerne for skyhøye strømpriser for husholdninger og industri, tror Moxnes:

– Selv NHO sier at norsk strøm er en for verdifull, strategisk ressurs til å overlates til markedet alene. Likevel lar Sp seg overkjøre av Ap i energipolitikken. Regjeringen legger seg lenger til høyre enn NHO og behandler strøm som en ren kommersiell vare.

I disse spørsmålene er og var Rødt et tydelig alternativ, mener Moxnes.

– Skal det bli vanlige folks tur, trengs et nytt, sterkt arbeiderparti til venstre, og det partiet er Rødt. Den rødgrønne jolla fra Hurdalsjøen trenger en påhengsmotor som gir fart og retning. Jeg tror stadig flere ser at den motoren er Rødt, sier han.

GJENNOMBRUDD: Åtte Rødt-politikere ble valgt inn på Stortinget ved høstens valg. F.v.:Marie Sneve Martinussen, Tobias Drevland Lund, Hege Bae Nyholt, Mímir Kristjánsson, Bjørnar Moxnes, Geir Jørgensen, Sofie Marhaug og Seher Aydar. (Erlend Berge)

Valgforsker – Kan slite på samarbeidet i regjering

Regjeringspartiene sin dalende oppslutning kan påvirke forholdet mellom Ap og Sp, tror valgforsker Bernt Aardal:

– De vil ha et stort behov for å vise muskler overfor velgerne som stemte på dem.

Det kan skape smertefulle spenninger internt i samarbeidet, påpeker Aardal, som mener konflikten om oppløsningen av Viken viser sprengkraften som ligger der.

Sps parlamentariske nestleder, Geir Pollestad, tror derimot vinden vil snu når regjeringens tiltak «begynner å vise resultater»:

− På 100 dager har regjeringen styrket kommuneøkonomien, helsevesenet og gitt full momskompensasjon til idrett og frivillighet. Det står i kontrast til hvordan høyresiden styrte mot sentralisering og strømkrise, sier han.