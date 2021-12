Kåre Willoch bisettes

Etter sin død ble Willoch hyllet av politiske motstandere så vel som av sine tilhengere . Han blir også husket for sitt engasjement etter at han gikk av som statsminister og ut av aktiv politikk.

– Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt. Selv om det aldri var tvil om hans grunnfestede liberalkonservative ståsted, evnet han også å overraske i sin analyse av aktuelle politiske spørsmål, skriver Solberg i et minneord som VG gjengir tirsdag.

Seremonien ledes av sogneprest Jorund Andersen og Oslo-biskop Kari Veiteberg. Foruten en tale fra familien vil også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg begge si minneord over den avdøde.

Kongen og dronningen ankom kirken like før seremonien startet klokken 12.

