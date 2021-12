Willoch hylles fra alle kanter i politikken

Hele det politiske fargespekteret hyller Kåre Willoch etter hans død mandag.

Krf-leder, Olaug Bollestad, sier til NTB at Willoch var en politiker som kjempet for et samfunn med mangfold og plass til alle.

KrF og Høyre var i regjering sammen under Willoch som statsminister fra 1983–1986.

– Willoch var en politiker jeg virkelig hadde den største respekt for. KrF og Høyre fant ved flere anledninger sammen om god familiepolitikk og viktige verdispørsmål under Willochs ledelse, sier Bollestad.

[ Minneord: Kåre Willoch forandret Norge ]

Enig om noe, uenig om mer

SV-leder Audun Lysbakken skriver på Twitter at Willoch er den første statsministeren han husker fra barndommen

– En både skarp og mild stemme i samfunnsdebatten i alle tiårene etterpå.

– Enig om noe, uenig om mer – men viktigere: Aldri lettvint, alltid lett å forstå, alltid uredd. Vi i SV minnes Kåre Willoch med dyp respekt, skriver Lysbakken.

Bård Vegar Solhjell (SV) skriver at han ikke stemte på Willoch, men at det ikke står i veien for hans dype respekt.

[ Tidligere statminister Kåre Willoch er død ]

– Et forbilde

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Dagbladet at det er inspirerende hvordan Willoch gikk i spissen for å forandre Norge gjennom tiår–vel å merke i borgerlig, markedsliberal retning–men også hvordan Willoch endte med å stå opp for en grunnleggende anstendighet mot Israels herjinger i Palestina.

Nestleder i MDG, Arild Hermstad omtaler Willoch ham som et forbilde.

– Jeg hadde ikke alltid sansen for Kåre Willochs politiske løsninger, men for en gjennomføringsevne og for en skarp debattant han var! sier Hermstad til avisen.

– Han var også klok og kunnskapssøkende, og et viktig politisk forbilde for meg, sier MDG-nestlederen.

1961: Stortingsrepresentant og generalsekretær i Høyre Kåre Willoch. (Ivar Aaserud/NTB)

En sylskarp debatten

Venstre-leder Guri Melby skriver på Twitter at Norge har mistet en stor politiker, en sylskarp debattant og et klokt medmenneske.

Tidligere kulturminister Abid Raja (V) skriver på Twitter at han takker Willoch for alt han har utgjort av forskjell for generasjoner av nordmenn.

– Som statsminister, som statsmann, som ombudsmann. Du har gitt klokskap til din samtid, og vært med å forme Norge slik vi kjenner det. Du vil bli dypt savnet.

(©NTB)