Danske prestar vil ikkje halde kjeft om frykt og mobbing i Den danske folkekyrkja

Prins Joachim og Maria Cavalleria bryllup I juli melde TV2 Lorry at kvar fjerde kyrkje i København har hatt problem med eit psykisk dårleg arbeidsmiljø. Under eit tilsynsbesøk i ei av kyrkjene i august 2020 var vurderinga til det danske arbeidstilsynet at det var risiko for at dei tilsette ville få angst, hjarteproblem og post-traumatisk stress om det ikkje vart sett inn forebyggande innsats. Bildet er av Møgeltønder kyrkje. (Kyrre Lien/NTB)