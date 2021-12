Kirken ber om strømhjelp: Varsler iskalde kirker i julen

– Virkeligheten er ganske dramatisk. Strømbudsjettet er sprengt for lenge siden, sier assisterende kirkeverge, Olav Fraser Lende, i Oslo til Dagen.

Kirkelig fellesråd i Oslo vurderer å redusere temperaturen inne i kirkene til 15 grader fra og med romjulen, noe som er langt kaldere enn normalt, skriver avisen.

Mye større utgifter

Oslo-kirkene er langt fra alene. Rjukan kirke stengte i oktober for å kutte i strømregningen, mens NRK, Budstikka og Vårt Land har omtalt kirker i Sør-Norge som har brukt inntil 400.000 kroner mer på strøm enn vanlig om høsten.

Ifølge Dagen varmes om lag 90 prosent av norske kirker opp av elektrisitet, og de har et stort volum å varme opp.

Ber kommunen om hjelp

Kirkeverge Andreas Eidsaa jr. for kirkene i Sandnes opplyser at disse også sliter. Han håper kommunen kan bidra med mer penger, slik at de slipper å permittere eller ta av vedlikeholdsbudsjettet.

– Det skal ikke være nødvendig å stille i traktordressen på julegudstjenesten. Men hvis vi ikke klarer få til en ordning med kommunen blir vi også tvunget til å ta nye grep, sier han til Dagen.

