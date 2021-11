Joe Biden får fortsatt ta imot nattverd

Samtidig åpner uttalelsen i stor grad for at enkeltbiskoper kan nekte politikere som støtter kvinners rett til abort å ta imot nattverd. Kirken selv tar imidlertid ikke standpunkt, tross at Biden har flere høylytte kritikere blant biskopene.

Flere biskoper har uttalt at de ikke vil la Biden motta nattverd i sine bispedømmer. Kardinal Wilton Gregory, som er erkebiskop i Washington D.C., har derimot gjort det klart at presidenten er velkommen til å ta imot sakramentet i hans kirker.

Dokumentet er den første større uttalelsen fra kirken om nattverden på 15 år. Arbeidet begynte etter at Biden ble tatt i ed som president, ettersom det oppsto «forvirring» i katolske kretser over at han er en sterkt troende katolikk samtidig som han er for selvbestemt abort.

Biden har uttalt at han fikk beskjed av pave Frans om fortsatt å ta imot nattverd da de møttes i oktober. Dette har ikke Vatikanet bekreftet.

