KrF reagerer kraftig på at SV vil fjerne kontantstøtten

– Familier er ulike, mange ønsker å ha litt ekstra tid sammen i denne fasen. Hver gang Senterpartiet er i posisjon reduseres kontantstøtta. Nå får vi håpe Senterpartiet klarer å sette foten ned i forhandlingene og redde det som er igjen av kontantstøtten, men jeg frykter for venstresidens iver etter å overstyre familiene, sier Ropstad i meldingen.

I en pressemelding peker han på at KrF setter sin lit til at Senterpartiet «setter foten ned» og ikke etterkommer kravet til SV.

– At SV vil avvikle hele kontantstøtten og dermed fullstendig fjerne den valgfriheten familiene har i småbarnsfasen, er ingen overraskelse, men det er en arrogant holdning overfor barnefamiliene som det oser mistillit av, sier tidligere KrF-leder og partiets finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad.

