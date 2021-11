SVs budsjett: Krever 2.000 flere kvoteflyktninger og økt barnetrygd

De siste dagene har flere punkter fra SVs budsjettalternativ blitt lekket til pressen . Her er de viktigste:

– Vi kommer ikke til å fremme krav om saker som regjeringen allerede har lovet. Det kan ikke bli sånn at vår forhandlingsmakt skal brukes til å forhandle inn ting regjeringen alt lovet å gjøre, sa SV-leder Audun Lysbakken pressen mandag.

Han varsler at klima og ulikhet blir prioritet i forhandlingene:

Det kom fram da SV mandag formiddag la fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2022. Dokumentet danner utgangspunkt i forhandlingene med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget, som begynner i ettermiddag.

