Kjell Ingolf Ropstad går av som KrF-leder og statsråd

Saken blir oppdatert.

Det ble klart da Ropstad møtte pressen lørdag, etter de nye skatteavsløringene fredag.

– Det siste døgnet har jeg hatt anledning til å trekke pusten, ta et steg tilbake og vurdere situasjonen for partiet og mine nærmeste, åpnet Kjell Ingolf Ropstad.

Han takket partiet for støtte og ærlighet den siste tiden, før han sa at KrF er et parti som er større enn enkeltmennesker og posisjoner.

– Jeg er fortsatt motivert for KrF, men det rette for partiet og meg er at en annen tar over stafettpinnen som partileder, sa Ropstad.

Han sa videre at han også fratrer som statsråd, noe statsminister Erna Solberg hadde forståelse for.

Tok avgjørelsen i går

Etter skatteavsløringen fredag formiddag, møtte Ropstad pressen. Da sa han at han ikke ville gå av som partileder eller statsråd. På spørsmål fra Vårt Land forteller Ropstad når han tok avgjørelsen om å trekke seg:

– Det var viktig for meg å snakke med mine nærmeste og da trakk jeg konklusjonen i går.

– Hvilken rolle ser du for det i politikken fremover, som stortingsrepresentant?

– Jeg er valgt inn på Stortinget og vil bruke rollen til å bidra for fylket mitt, landsdelen og partiet, svarte Ropstad.

Økende press i forkant

I forkant av pressekonferansen hadde reaksjonene mot KrF-lederen økt i styrke.

En rekke sentrale tillitsfolk Vårt Land var i kontakt med lørdag, var avventende med å uttale seg om skattesaken.

Lokalt og regionalt i KrF hadde derimot trykket bygget seg opp. Etter Ropstads pressekonferanse fredag formiddag ble de kritiske stemmene flere.

Det handlet mer og mer om tillit til partilederen selv, viste Vårt Lands rundspørring:

– Som partileder som skal lede og bygge opp et parti, så må du ha autoritet i partiet. Slike saker rokker ved det, sa fylkesleder Oluf Maurud i Innlandet.

– Det er klart at dette svekker tilliten, sa fylkesleder Morten Helland i viktige Vestland KrF.

Sent fredag kveld samlet Helland styret i Vestland for å drøfte situasjonen. I KrFs andre nøkkelfylker Rogaland og Agder var det etter det Vårt Land får opplyst ikke slik møteaktivitet.

Sentralstyret fikk forvarsel om avsløring

Under onsdagens sentralstyremøte, der valgresultatet skulle drøftes, fikk medlemmene i KrFs topporgan høre fra Ropstad selv at Aftenposten fortsatt drev journalistikk på boligsaken hans.

Slik ga han alt da et varsel til de nærmeste i KrF-toppen om mulige oppslag kunne komme kort etter et kritisk valgresultat. Torsdag kveld fikk de en e-post med informasjon om at Aftenposten fredag ville publisere en nyhet om skattesaken.

På spørsmål fra Vårt Land fredag svarte Ropstad dette om han var den rette til å lede partiet i fire år fremover:

– Tillit er ikke noe jeg kan kreve, hverken av partiet eller velgerne. Det må jeg bare gjøre meg fortjent til. Og jeg skjønner at jeg har skuffet mange. Og så er jeg veldig motivert for oppgaven, sa Ropstad og poengterte:

– Jeg har stor tro på partiet, ikke minst fordi vi har en krevende og veldig viktig oppgave i det nye Stortinget. Den rollen kommer jeg til å fylle, uansett.

