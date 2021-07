Hvordan snakke med hverandre når motsetningene synes uoverkommelige?Se samtalen live på Vårt Land

I forbindelse med Tusenårsfesten på Hundorp inviterer Norske kirkeakademier til en samtale om temaet: Hvordan snakker vi med hverandre når motsetningene synes uoverkommelige?

Deltakerne engasjerer seg på ulikt vis i dialog og kulturmøter: Jørgen Watne Frydnes, Mehda Zolfaqari, og Kristin Gunleiksrud Raaum. Ivar Flaten leder samtalen. Han driver Kirkelig dialogsenter i Drammen. Flaten fikk Brobyggerprisen i 2020.

Samtalen streames live på her klokka 13.51–14.51.

Disse skal snakke sammen

UTØYA: Jørgen Watne Frydnes er daglig leder for Utøya. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Jørgen Watne Frydnes er leder for Utøya. Han har nylig skrevet boka «Ingen mann er en øy» der han skildrer prosessen med å gjenåpne Utøya som et sted for læring, samfunnsengasjement og framtidshåp.

RELIGIONSDIALOG: Mehda Zolfaqari engasjerer seg for religionsdialog. (Peter Lodwick)

Mehda Zolfaqari er kunstner med lang erfaring med dialogarbeid. Blant annet var hun tidligere ansatt i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Mehda har bakgrunn fra Iran, har vokst opp i Oslo og jobber daglig med formidling av historier fra iransk og islamsk kultur i møte med et norsk publikum.

KIRKERÅDSLEDER: Kristin Gunleiksrud Raaum møter daglig ulike fløyer og interesser i kirken. (Carina Johansen/NTB)

Kristin Gunleiksrud Raaum er generalsekretær for Norske Kirkeakademier og leder av Kirkerådet . Hun står daglig i møtet mellom ulike fløyer og interessegrupper i kirken.

BROBYGGER: Ivar Flaten er leder av Kirkelig dialogsenter Drammen. Han leder samtalen i dag. (Erlend Berge (foto))

Ivar Flaten er leder for Kirkelig dialogsenter i Drammen, og mottok Brobyggerprisen i 2020.

[ Min Tro - intervju med Ivar Flaten ]