REAGERER: – Vi ble jo litt matte av å få et sånt type avslag. Gjennom pandemien har vi sett at mange har behov for noen å snakke med. At det skal være problematisk å gi et slikt tilbud er helt uforståelig, sier Olav Lægdene, virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon i Oslo. (JOAKIM S. ENGER/JOAKIM S. ENGER)