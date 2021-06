Idrettspresidenten svarer Terje Håkonsen: – En påstand totalt uten hold i virkeligheten

– Det å antyde at utøvere som ønsker å bruke sin ytringsfrihet til å markere sin motstand mot menneskerettighetsbrudd i Kina, står i fare for ikke å bli uttatt til OL eller Paralympics, er selvsagt en påstand totalt uten hold i virkeligheten, sier idrettspresident Berit Kjøll om kritikken fra snowboardprofil Terje Håkonsen.

I et intervju med NRK svarte norske langrennsløpere og ledere at de ikke ønsket å kommentere menneskerettighetssituasjonen i Kina, landet som skal være vertskap for neste vinter-OL.

En av Norges mest kjente snowboardere, Terje Håkonsen, reagerte på intervjuet i en kronikk i Vårt Land der han spurte om norske idrettsutøvere faktisk har reell ytringsfrihet. I en ny artikkel publisert i går haglet kritikken fra snowboardstjernen igjen.

I beskrivelsen under en video på YouTube om Norges Idrettsforbund (NIF) og den internasjonale olympiske komités (IOC) regelverk skriver Håkonsen:

«Er grunnen til at Berit Kjøll ikke møter til debatt, svarer på kronikken eller bruker t-skjorta at hun ikke har full ytringsfrihet? At reglene i hennes egen organisasjon begrenser ytringsfriheten? At hun er redd for hva IOC skulle mene?»

---

Dette er saken:

NRK stilte langrennsløperne spørsmål om menneskerettighetsbrudd i Kina, vertsnasjonen for neste vinter-OL, 3. juni i år. De ønsket ikke å svare, og påpekte at de var idrettsutøvere, ikke politikere.

Snowboardstjerne Terje Håkonsen hadde en kronikk på trykk i Vårt Land 10. juni der han spør om utøverne har reell ytringsfrihet, eller om de unngår å svare på grunn av regler fastsatt av Norges Idrettsforbund (NIF) og den internasjonale OL-komiteen (IOC).

Idrettspresident Berit Kjøll var invitert til Debatt med Håkonsen i Dagsnytt 18 på NRK, men avslo invitasjonen. Visepresident i NIF, Vibecke Sørensen, stilte i hennes sted.

Håkonsen overrakte to t-skjorter fra Amnesty International med påskriften «Raise your hand for human rights» under radio-debatten.

Håkonsen publiserte en video på YouTube fredag kveld der han etterlyste svar og handling fra idrettspresidenten. «Bruk t-skjorta jeg ga deg og spill på lag med menneskerettighetene», lød budskapet. Vårt Land omtalte videoen med kommentarer fra Håkonsen og Thomas Seltzer.

---

– Full ytringsfrihet for alle

Nå tar idrettspresidenten bladet fra munnen:

– La meg være krystallklar: Norsk idrett og jeg tar avstand fra alle brudd på menneskerettigheter, enten disse begås i Kina, Russland, Qatar, Hviterussland eller andre steder. Det er full ytringsfrihet for alle i den norske idrettsbevegelsen. Dersom våre utøvere eller andre i organisasjonen vår ønsker å uttale seg kritisk om menneskerettighetssituasjonen i Kina, så kan de selvsagt gjøre det, skriver Kjøll i en e-post til avisen.

[ Snowboardprofil Terje Håkonsen krever svar fra idrettspresidenten om OL i Kina ]

UTØVERNES ØNSKE: – At det ikke åpnes for politiske markeringer under selve idrettskonkurransene og på seremoniarenaene er et ønske fra utøverne selv, forklarer idrettspresident Berit Kjøll. (Berit Roald/NTB)

Etter utøvernes ønske

– Under selve OL og Paralympics kan utøverne fritt tilkjennegi sine politiske meninger og holdninger ved alle pressekonferanser og i øvrige møter med journalister, og selvsagt på sine sosiale medier, presiserer idrettspresidenten.

Kritikken fra Håkonsen handler i stor grad om den såkalte «Rule 50», som skal «beskytte idrettens og de olympiske lekers nøytralitet». Regelen sier at «ingen demonstrasjoner eller politisk, religiøs eller raserelatert propaganda skal være tillatt under OL».

Kjøll påpeker at idrettsutøverne i forbundet selv har ønsket å beholde denne regelen.

– Ja, det er riktig at det i gjeldende regelverk ikke åpnes for politiske markeringer under selve idrettskonkurransene og på seremoniarenaene. Men dette er altså et ønske fra utøverne selv, også fra vår egen utøverkomité her i Norge.

[ Terje Håkonsen: – Nitrist passitivitet fra norske idrettsutøvere ]

– Respekt for utøverdemokratiet

Idrettspresidenten forklarer at dette er en krevende prinsipiell debatt, og hun tror debatten vil være levende og aktiv i den olympiske bevegelse i tiden fremover.

– Per nå ønsker likevel et flertall av verdens olympiske utøvere å ha dette regelverket, sier Kjøll, og legger til:

– Som idrettspresident har jeg stor respekt for utøverdemokratiet. Vår egen utøverkomité er representert i idrettsstyret, så dette er spørsmål vi fortsatt vil kunne ha en tett dialog med utøvergruppen om.

Regelverket gjelder uavhengig av hvorvidt OL og Paralympics arrangeres i Kina, Russland, USA eller i Norge.

IKKE ET KRAV: – Jeg har full respekt og forståelse for utøvere som av ulike grunner ikke ønsker å fremme politiske synspunkter, sier NIF-president Berit Kjøll. Selv om utøverne har ytringsfrihet må de selv få avgjøre om de vil ytre seg politisk, mener hun. (Terje Pedersen/NTB)

[ Diskrimineringen øker: Hatprat, mishandling og forbud ]

Kan engasjere seg

- Og la meg være like krystallklar: Dersom norske utøvere ønsker å engasjere seg i menneskerettighetssituasjonen i Kina nå i tiden frem mot OL og Paralympics i Beijing, så er det ingen verdens ting fra vår side som hindrer dem i det, sier Kjøll.

NIF-sjefen forteller at hun «tvert imot vil applaudere utøvere som ønsker å bruke sin posisjon for å fremme menneskerettigheter».

– Dersom vi har utøvere som ønsker å samarbeide med en menneskerettighetsorganisasjon om dette, så har de alle muligheter – og vår støtte – til å gjøre det, forteller hun.

Kjøll presiserer samtidig at hun har «full respekt og forståelse for» at noen utøvere ikke ønsker å «fremme politiske synspunkter».

– Det er helt opp til utøverne selv å bestemme, fastslår hun.