Snowboardprofil Terje Håkonsen krever svar fra idrettspresidenten om OL i Kina

Terje Håkonsen hadde nylig en kronikk på trykk i Vårt Land om Norges deltakelse i vinter-OL i Kina. Der spurte han Norges Idrettsforbund (NIF) om hvor grensen for utøvernes ytringsfrihet går – og utfordret samtidig forbundet til å kritisere den internasjonale OL-komiteen IOC og vertsnasjonen Kina.

Bakgrunnen for kronikken var flere intervjuer med langrennsprofiler om menneskerettighetsbrudd i Kina og Norges OL-deltakelse. Utøverne ønsket ikke å kommentere saken, og poengterte at de var idrettsutøvere, ikke politikere.

Uttalelsene «minner mistenkelig om et samkjørt opplegg preppet av skiforbundets kommunikasjonsrådgivere», skriver Håkonsen i kronikken.

Nå etterlyser snowboardkjøreren et klart svar fra høyeste idrettshold.

– Som en dårlig mafiafilm

Oppmerksomheten rundt kronikken ledet til en debatt i Dagsnytt 18 14. juni der Håkonsen møtte visepresident i NIF, Vibecke Sørensen. Selv om Håkonsen hadde stilt krav om å møte idrettspresident Berit Kjøll i debatten, valgte snowboardkjøreren å bli med likevel.

– Hvis utøverne har full ytringsfrihet, er det ikke da veldig rart at alle har samme svar, spør Håkonsen i Debatten.

– Det blir som en dårlig mafiafilm, legger han til.

Håkonsen venter fortsatt på et tydelig svar fra Berit Kjøll. I en ny video Håkonsen har publisert på YouTube gir han derfor Idrettspresidenten enda en sjanse til å komme med et svar.

Videoen kan du se i YouTube-vinduet nedenfor.

– Bruk skjorta jeg ga deg

– Nå venter vi spent på om du lar deg avbilde med den skjorta vi ga deg, og se om du har hjerte til å spille på lag med menneskerettighetene, sier Håkonsen i videoen.

Med seg til debatten i NRK hadde Håkonsen en t-skjorte fra Amnesty med påskriften «Raise your hand for human rights», en oppfordring til å si tydelig ifra om menneskerettighetsbruddene i Kina, og ikke møte dem med stillhet og likegyldighet.

Snowboardprofilen håper presidenten i NIF vil tørre å ta t-skjorta i bruk.

– Så bruk skjorta, la deg avbilde og legg det ut, lyder utfordringen fra den kjente snowboardkjøreren.

Vårt Land har vært i kontakt med Idrettspresident Berit Kjøll, som forteller at hun vil komme med tilsvar i løpet av helgen.

KLAR TALE: – Bruk skjorta og spill på lag med menneskerettighetene, sier snowboardkjører Terje Håkonsen til Idrettspresident Berit Kjøll. (Leo Cittadella Jacobsen)

Absurd og urettferdig

– Berit Kjøll kan glemme å få vinter-OL til Norge hvis Rule 50 fortsatt skal gjelde, sier Håkonsen til Vårt Land.

Ifølge det offisielle OL-nettstedet skal regel nummer 50 «beskytte idrettens og de olympiske lekers nøytralitet». Regelen sier at «ingen demonstrasjoner eller politisk, religiøs eller raserelatert propaganda skal være tillatt under OL».

– Hvis det noen gang skal bli entusiasme og flertall for et nytt OL i Norge, kan ikke ytringsfriheten til OL-utøverne være begrenset slik den er nå, sier Håkonsen.

Snowboardprofilen mener denne regelen er absurd og urettferdig, særlig når den ses i lys av andre markeringer som har vært synlige den siste tiden.

– Se hvordan folk mobiliserer for Black Lives Matter, UEFA/Pride og Kina/menneskerettigheter. Dette vil gjelde alle internasjonale mesterskap i Norge i fremtiden. Folk vil ikke akseptere at ytringsfriheten begrenses hvis det skal skje på norsk jord, utdyper han.

SNOWBOARD: Terje Håkonsen er en av Norges mest kjente snowboardkjørere gjennom tidene. Nå hever han stemmen for å sikre at andre idrettsutøvere kan gjøre det samme. (Leo Cittadella Jacobsen)

Norsk lov må gjelde

Snowboardkjøreren er ikke fornøyd med at idrettsforbundet aksepterer å ha strengere regler enn norsk lov. I norsk lov er det kun hatefulle og diskriminerende ytringer som er forbudt.

– Det burde holde for idretten også, slår Håkonsen fast.

– De kan ikke kreve at medlemmene er lojale og ikke skader idrettens anseelse. Så høyt må det faktisk være under taket i en monopol-organisasjon. Folk må kunne si og mene hva de vil uten fare for å bli utestengt.

Håkonsen forteller at norske myndigheter allerede krever at alle arrangementer som mottar statsstøtte, slik som ski- og snowboard-eventet X Games, må ha avtale med Antidoping Norge.

– På lik måte kan man stille krav til eiere av internasjonale mesterskap at de ikke kan ha regler som begrenser ytringsfriheten, foreslår Håkonsen.

Nå håper Håkonsen at Idrettspresidenten endelig vil ta tak i saken og «pushe» IOC til å endre reglene. Han mener tematikken har blitt oversett i altfor lang tid.

– Jeg har sagt det samme i 25 år, og før jeg sa noe var det noen andre som sa noe. Alt blir bare dysset ned. Folkefesten overskygger lovbruddene, sier Håkonsen.

