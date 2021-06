– Regjeringen har et diktaturproblem

– Regjeringen ser ut til å ha et diktaturproblem i Midtøsten. Man er villig til å kritisere både undertrykking og krigføring i andre land, men er lite villig til å faktisk ta konsekvensen av det å eksportere våpen til brutale diktaturer. Snarere jobber man aktivt for tettere forhold, sier SV-leder Audun Lysbakken til Vårt Land.

Forrige uke kom den årlige eksportkontrollmeldingen fra Utenriksdepartementet (UD), som viser hvor mye og til hvem Norge solgte krigsmateriell i 2020. Tallene viser at 2020 var et år med rekordhøy eksport, hvor salget av A-materiell (se faktaboks) gikk opp med 49 prosent. Qatar er ett av landene Norge har solgt våpen til.

Tross kritikk fra flere menneskerettighetsorganisasjoner, peker statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD og forsvarspolitisk talsperson i KrF, Geir Sigbjørn Toskedal, at det ble åpnet for eksport av A-materiell til Qatar gjennom en landklarering allerede i 2010, og hevder at regjeringen fører en streng «føre-var»-linje for våpeneksport.

Lysbakken sier regjeringen ikke lenger har kontroll på våpeneksport-situasjonen.

Våpeneksport

A-materiell omfatter ifølge UDs definisjon våpen, ammunisjon og visse typer militært materiell, mens B-materiell er øvrige forsvarsrelaterte varer. Regelverket er ulikt for salg av A-materiell og B-materiell.

Qatar, som er kritisert for flere brudd på menneskerettigheter de siste årene, har kjøpt våpen fra Norge for over 14 millioner kroner.

Sosialistisk Venstreparti (SV) har i flere år fremmet en rekke forslag på Stortinget for å sørge for at norske våpen ikke brukes til menneskerettighetsbrudd eller lignende.

SV-Lysbakken: – Regjeringen har ikke kontroll

– Det er uforståelig at regjeringen ser det som uproblematisk at vi nå eksporterer krigsmateriell, inkludert A-materiell, til Qatar. Vi vet utmerket godt at det her er snakk om et brutalt regime med et langt og skittent rulleblad når det gjelder menneskerettighetsbrudd, sier Lysbakken.

Qatar har de siste årene blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter, hovedsakelig på grunn av utnyttelse av arbeiderne som bygger opp anleggene til VM i 2022. Flere i Norge har bedt om VM-boikott.

SIGNAL: Norges største fotballstjerne Erling Braut Håland (20), og lagkameratene på landslaget har denne våren varmet opp i T-skjorter med klar beskjed til arrangør av neste års VM i Qatar. (Geir Olsen/NTB)

– Riksrevisjonens ferske totalslakt av eksportkontrollen burde ha vært en vekker for stortingsflertallet. Regjeringen påstår å ha alt under kontroll, trass klare tegn på det motsatte. Nå forventer jeg at Stortinget er sitt ansvar bevisst og sørger for å stramme inn diktatureksporten, sier SV-lederen.

I februar konkluderte Riksrevisjonen med at det var betydelig risiko for at norsk krigsmateriell hadde kommet på avveie i borgerkrigen i Jemen. Alle de rødgrønne partiene stilte seg bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen.

Det var derimot kun SV, Rødt og MDG som støttet SVs forslag om gransking.

Lysbakken og SV har fremmet en rekke forslag for å sørge for at norske våpen ikke brukes til menneskerettighetsbrudd eller eksporteres til land hvor det er en risiko for at våpnene kan havne i «feil hender».

– Dette innebærer å styrke menneskerettighetskriteriene og høyne terskelen for eksport til autoritære regimer. Vi må også ha en uavhengig gjennomgang av hele kontrollsystemet, etter at vi nå har sett at det ikke fungerer, sier Lysbakken.

KrF: – Må mer fakta til

– Det er klart at det er svært uheldig hvis det har forekommet brudd på menneskerettigheter i Qatar, men så vidt jeg vet kommer den kritikken i forbindelse med VM, sier Geir Sigbjørn Toskedal, utenrikspolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti (KrF).

Han mener at KrF og SV egentlig ligger på samme linje med våpeneksport, men understreker at Norge i dag følger de strengeste retningslinjene, som legger til grunn vedtak fra EU og FNs sikkerhetsråd. Derfor mener Toskedal det må legges mer dokumentasjon om menneskerettighetsbrudd til grunn før man nekter å eksportere våpen til Qatar.

I 2010 ble det åpnet for eksport av A-materiell til Qatar gjennom en landklarering, en formell åpning for at forsvarsmateriell kan tillates eksportert dit. For at Norge skal eksportere våpen til Qatar, må landet først søke om lisens og få innvilget søknaden.

Man er villig til å kritisere både undertrykking og krigføring i andre land, men er lite villig til å faktisk ta konsekvensen av det å eksportere våpen til brutale diktaturer. — Audun Lysbakken, leder i Sosialistisk Venstreparti (SV)

– Våpen til 14 millioner kroner er ikke veldig mye. Qatar kjøper våpen for å styrke forsvaret sitt, slik andre land også gjør, og ikke for å bruke mot sine egne, sier Toskedal, men presiserer:

– KrF ønsker å påvirke slik at vi har de strengeste reglene for våpeneksport, men det skal mer til enn at Lysbakken bare har en mening. Det må være fakta i bunn.

Vårt Land har ved flere henvendelser prøvd å få tilsvar fra UD på kritikken fra Lysbakken. Til slutt svarer departementet at de ikke ønsker å kommentere saken ytterligere enn hva de allerede har sagt i denne artikkelen.