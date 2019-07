Det skriver Aftenposten.

De 41 sakene er blant 131 saker om seksuallovbrudd som ble liggende i mer enn tolv måneder etter anmeldelse. Rapporten ble lagt fram i februar.

Fristen for å enten henlegge eller ta ut tiltale i en voldtektssak er 130 dager.

Hele 581 seksuallovbruddssaker sto uten avgjørelse etter mellom tre og tolv måneder. 152 av disse var voldtektssaker. Det er en økning fra januar 2018.

I rapporten heter det at tallene «gir grunn til bekymring».

– Vi har store utfordringer når det kommer til seksuallovbrudd og saksbehandlingstid, sier Grete Lien Metlid, som leder Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, til Aftenposten.

En stor økning i antall overgrepssaker på nett trekkes fram som en hovedårsak.

Rapporten gir Oslo politidistrikt ros for kvaliteten på etterforskningene av slike lovbrudd. Men Metlid erkjenner at rapporten har rett i at for mange saker blir liggende for lenge.

Til avisa sier hun at dette ikke kun gjelder for Oslo, men også for landet som helhet.

