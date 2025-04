På tross av visjonen om å være «rotfestet, raus og relevant», er Misjonskirken Norge (MKN) blant de strengeste kirkesamfunn i Norge når det gjelder homofilt samlevende. De gis ikke anledning til å bli medlemmer i en lokal misjonsmenighet. En uttalelse som bestemte dette, ble utgitt av predikant- og menighetsrådet i 2004. I flere år har det vært arbeidet internt i MKN for å endre denne bestemmelsen, men det har fortsatt ikke vært gjennomført en demokratisk prosess der menighetsmedlemmer har kunnet samtale om spørsmålet på tvers av ulike holdninger.

Det kan virke som om nåværende styre og ledelse i MKN har sagt «nei» før den demokratiske prosessen i menigheter og generalforsamlingen er satt i gang. I november 2024 valgte MKNs styre å signere «Felleskristen erklæring», før MKNs demokratiske organer har tatt stilling i homofilispørsmålet.





---

Misjonskirken Norge

Frivillig organisasjon og kristent trossamfunn stiftet i 1884.

Het frem til 2016 Det Norske Misjonsforbund.

Har 11 250 medlemmer (per utgangen av 2023) og 81 menigheter rundt i Norge.

Medlemmene har samvittighetsfrihet rundt lærespørsmål som dåp, nattverd.

Man kan være medlem av lokale menigheter uten å være medlem av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Derfor kan man for eksempel være medlem av Den norske kirke og samtidig medlem av en lokal misjonsmenighet.

Misjonskirken har, som det eneste av de store frikirkelige kirkesamfunnene i Norge, en organisasjonsform som ikke åpner for medlemskap for dem som lever i likekjønnede forhold eller er samboere.

I dag sier retningslinjene at de kun kan være medlem av det nasjonale trossamfunnet, men ikke i lokale menigheter.

Kilder: Kirkesamfunn i Norge, innføring i kirkekunnskap, mknu.no, Siri Iversen

---

Vi ønsker at menighetenes medlemmer kan få si hva de mener om saken uten å bli mistenkeliggjort eller tilsidesatt

Brev med oppfordring

130 personer fra misjonskirker over hele landet har derfor sendt et brev til generalsekretær og styret i MKN med oppfordring til å gjennomføre en prosess som ikke kun omfatter pastorer og menighetenes lederskap, men hvor også vanlige medlemmer kan være med i samtalen. Den må innebære samtaler om homofilispørsmålet der det blir anledning til å få høre både argumenter for, og argumenter mot å endre MKNs nåværende strenge holdning til homofilt samlevende. Vi ønsker at menighetenes medlemmer kan få si hva de mener om saken uten å bli mistenkeliggjort eller tilsidesatt, enten de er for eller imot å åpne medlemskap for homofilt samlevende.

I henvendelsen til MKN har vi bedt om at hovedstyret trekker sin signatur av «Felleskristen erklæring». Vi oppfatter den som reduksjonistisk, hard og fordømmende. Signeringen gir inntrykk av at konklusjonen er gjort før samtalene og den demokratiske prosessen er begynt.

Misjonskirken Norge har siden 1884 hatt mottoet «Guds barns enhet og menneskers frelse». Frikirkesamfunnet har fra starten av hatt samvittighetsfrihet i spørsmål som dåp, nattverd, medlemskap i Den norske kirke med mer. MKNs menigheter rommer altså ulik teologi i flere spørsmål, men står sammen om det sentrale: Menneskers frelse ved Guds nåde. MKN har Bibelen som eneste rettesnor for liv og lære, og det finnes ingen autoritativ lære ut over dette. I tillegg har MKN sluttet seg til den apostoliske trosbekjennelse og Lausannepakten fra 1974. Vi stiller oss selvfølgelig lojalt bak dette.

Vi mener at nettopp MKN, med tradisjon for samvittighetsfrihet i spørsmål som dåp og nattverd, må kunne romme samvittighetsfrihet og uenighet også i homofilispørsmålet.

Et nådefellesskap

Hva er en menighet? Det ikke er en samling av mennesker som tenker likt, eller av mennesker innenfor samme sosiale gruppe. Nei, menigheten er et nådefellesskap. Dersom menigheten er et synlig fellesskap på jorden av mennesker som ønsker å følge Jesus Kristus, så er det viktig å ikke stenge noen ute som ønsker å følge Jesus og være del av fellesskapet.

MKN har to former for medlemskap. En i trossamfunnet, der kriteriet for medlemskap er ønske om innmeldelse. En annen i lokalmenigheten, med følgende kriterier for medlemskap: 1. Å ha tatt imot Jesus som sin frelser, 2. Å ønske å leve etter Guds ord og 3. Å bidra inn i menighetsfellesskapet. De aller fleste medlemmene i trossamfunnet er også medlem i lokalmenigheten, men det er ikke krav om medlemskap i trossamfunnet for å bli medlem i lokalmenigheten.

Misjonskirken Norge har alltid hatt en modig visjon som har gjort det mulig å navigere gjennom teologiske kontroverser uten å miste fokus på kjernebudskapet. Hvordan kan vi fortsatt være tydelige på evangeliet, samtidig som vi møter mennesker med inkludering, åpenhet og kjærlighet?

Et særskilt ansvar

Vi mener at nettopp MKN, med tradisjon for samvittighetsfrihet i spørsmål som dåp og nattverd, må kunne romme samvittighetsfrihet og uenighet også i homofilispørsmålet. Vi mener at Misjonskirken Norges ledelse og lederskapet i lokalmenighetene har et særskilt ansvar for å skape et rom der vi kan snakke sammen på tvers av ulike syn. I vår tid trenger vi å styrke demokratiet i frimenighetene, ikke å svekke det. Vi har så mange eksempler fra vår egen tradisjon som kan hjelpe oss å leve med uenighet, noe også MKN presiserer på sine hjemmesider: «Vi tror på en enhet som ikke er avhengig av enighet».

Sentralt i en samtale om ethvert teologisk spørsmål står Bibelen og bibelfortolkningen. Kirkehistorien viser oss at både kirkesamfunn og enkeltpersoner har endret forståelsen av bibeltekster og teologi som følge av dette. MKN har lang tradisjon for samvittighetsfrihet, og for «fasthet i det sentrale, frihet i det perifere og kjærlighet i alt», for å sitere kirkefaderen Augustin. Vi ønsker at MKN kan stå sammen om å finne ut hvordan verdien rotfestet, raus og relevant ser ut i vår tid, og hvordan vi kan fortsette å inkludere alle som ønsker å være en del av menigheten.

Av Thor Bigseth (Larvik), Eirin og Trond Bjørnstad (Tromsø), Ingunn Folkestad Breistein (Randesund), Lars Gundersen (Drammen), Solveig Johansen (Skien) Nina Hagelia Justnes (Hånes), Kurt Mosvold (Randesund), Rita Nottveit (Oslo), Torill og Per Ravna (Trondheim), Linn Råmunddal (Oslo) og Vigleik Winje (Haugesund). Alle medlemmer av Misjonskirken Norges trossamfunn og lokalmenigheter.