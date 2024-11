Misjonskirken i Norge skal signere den mye omtalte «felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold» (se faktaboks). Det besluttet kirkesamfunnets hovedstyre torsdag 21. november.

«Ordskiftet om kjønn og seksualitet har over tid blitt påvirket av et økende mangfold i virkelighetsforståelse og ideologier. I denne situasjonen vil vi bidra til å løfte fram et tradisjonelt bibelsk ståsted.», skriver hovedstyret i et dokument Vårt Land har fått se.

I erklæringen advares det blant annet mot å undervise barn og unge om at det finnes mer enn to kjønn eller at kjønn er flytende, og det slås fast at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

I det ovennevnte dokumentet fremgår det at styret av ulike grunner har brukt tid på å vurdere hvorvidt de skal signere. Blant annet skriver de:

«Når det gjelder visjon, tenker vi at erklæringen ikke gir uttrykk for det som er vårt sentrale oppdrag. Dokumentet skaper skiller i kirkelandskapet, og utfordrer vårt arbeid og føreste del av vår visjon om «Guds barns enhet». Det er med det utgangspunkt problematisk å kalle erklæringen for «felleskristen».

Misjonskirken står foreløpig ikke oppført på erklæringens nettsider. Generalsekretær i Misjonskirken Norge Siri Iversen skriver en tekstmelding til Vårt Land at de «har foreløpig ikke sendt noen respons til utgiverne av erklæringen».

Hovedstyreleder Dag Andersen har ikke ønsket å kommentere saken.

Saken oppdateres fortløpende.

---

Felleserklæringen

15. oktober lanserte 31 norske kirkesamfunn og kristne organisasjoner en felleskristen erklæring om kjønns- og seksualitetsmangfold. I de påfølgende ukene har flere tilsluttet seg.

Blant de som slutter seg til erklæringen finner man Pinsebevegelsen i Norge, Norsk katolsk bisperåd, Norsk Luthersk Misjonssamband og Ungdom i Oppdrag.

Flere har stilt seg kritisk til erklæringen, blant andre preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Han har uttalt at han håper ingen menigheter i DNK slutter seg til erklæringen.

---

Advart av Erik Andreassen

Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, har tidligere problematisert erklæringen i et debattinnlegg i Vårt Land.

«Det eneste som nå virker felleskristent i spørsmålet som kjønn og samliv er at vi har etablert noen steile fronter», skrev Andreassen.

I innlegget tok Andreassen til orde for at kirkesamfunnet hans ikke signerer oppropet.

«Jeg håper virkelig de lar være, om ikke annet bare for å vise at man ikke lar seg binde, og for å gi frihet til å puste og tenke for sine egne medlemmer», skrev han.