Vi i Skeivt kristent nettverk (SKN) tok nylig til motmæle mot Alexis Lundhs kritikk av våre teologiske standpunkt i podkasten «Epleskrotten». I et nytt innlegg forsøker Lundh å tydeliggjøre sin intensjon, men vi lar oss ikke berolige.

Ulike konklusjoner

Lundh skriver at Jesus møtte mennesker med verdighet og talte sannhet i sårbare spørsmål. Det er også vårt utgangspunkt. Likevel trekker vi ulike konklusjoner om hva dette betyr for skeive kristne i dag.

Hvordan løfter man et menneskes verdighet ved å be dem fornekte sider ved seg selv, sider som er dypt forankret i identitet og kjærlighet? Og hvordan er det å tale sannhet hvis det får mennesker til å kjenne seg mindre elsket og mindre ønsket i møte med Gud og fellesskapet?

Nei, skeive har ikke fått sitt eget evangelium. Skeive har – som alle andre – fått evangeliet

Langt mer problematisk

Lundh hevder SKN former Gud i sitt bilde og gir erfaring høyere autoritet enn Guds ord. Han avslutter med et stikk: «Hverken spottende, pengegriske, baktalende, svikefulle eller skeive fikk sitt eget evangelium.»

Å nevne skeive i samme åndedrag som svik og pengegriskhet beveger seg bort fra saklig teologisk uenighet til noe langt mer problematisk – særlig for dem som allerede har kjent på skam og utenforskap i møte med kirken.

Nei, skeive har ikke fått sitt eget evangelium. Skeive har – som alle andre – fått evangeliet. Vi tror evangeliet oppfattes ulikt, preget av hvem vi er og hva vi har erfart. De fire evangelistene skrev med ulik vektlegging, ut fra sine møter med Jesus. Å tro at evangeliet inkluderer skeive er ikke å lage et nytt evangelium, men å gjenoppdage det – i lys av erfaringene til dem som altfor lenge har blitt bedt om å tie eller skjule seg.

Evangelium som åpner dører

Vi forstår at noe av det vi skriver, ordbruk eller måter å tolke bibelhistorier på kan virke ukjent eller fremmed for noen. Men det betyr ikke at det er feil. Vår agenda er å formidle at skeive har rett til tro, rett til å være seg selv, og rett til å høre til i menigheten – på lik linje med alle andre.

SKN finnes fordi mange skeive kristne har kjent seg utenfor Guds kjærlighet. Den opplevelsen tar vi på alvor. SKN er ikke et trossamfunn og hevder ikke én rett teologi, men rommer troende og ikke-troende fra hele kirkelandskapet. Menneskers trosreiser er ulike – derfor trengs ulike teologiske rammer som anerkjenner skeives liv og kjærlighet.

Vi lar oss ikke berolige av en teologi som stenger ute. Vi tror på et evangelium som åpner dører, løfter mennesker og sier: Du hører til.