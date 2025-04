Jeg står trygt i kritikken fremmet mot meg fra ledelsen i Skeivt kristent nettverk (SKN) i Vårt Land 28. mars etter min deltakelse i podkasten Epleskrotten. I podkasten besvarte jeg et direkte spørsmål om tidligere kritikk fra SKN. Podkastformatet er krevende, så her vil jeg tydeliggjøre hva jeg formidlet og ble kritisert for.

Ulik bibelforståelse

Hvem er Gud som skaper, og hva er jeg som skapning? Er vi skapt i Hans bilde, eller skaper vi Ham i vårt? Jeg mener SKNs teologi skaper Gud i sitt eget bilde – ut fra menneskelige erfaringer og lengsler. Dette reflekterer en grunnleggende ulik forståelse av Bibelen, der erfaringer gis høyere autoritet enn Guds ord.

Alexis Lundh, leder i HeltFri.net (Tro og Medier)

SKNs bibeltolkning bærer preg av dette. Eksempler på dette er deres tolkning av bibelhistorier: Jeg tror ikke at fortellingen i 2. Samuelsbok om David og Jonatan er en historie om homofil kjærlighet. Ei heller at relasjonen mellom Rut og Naomi i Ruts bok var skeiv, eller at den etiopiske hoffmannen i Apg. var en tredje kjønnskategori eller en transperson. Dette bygger blant annet på The Queer Bible Commentary. Enten det kalles inkluderende teologi eller skeiv teologi, handler det om det samme: å forme Gud i sitt bilde.

Aktivistisk ordbruk

På SKN sin hjemmeside refereres det til Jesus som en heterofil cismann, dette er ordbruk som utelukkende brukes av aktivister. Det betinger ett annet syn på biologi og plaserer Jesus Kristus inn i deres virkelighetsforståelse. I møte med kirker, organisasjoner og friskoler som står for et klassisk syn på seksualitet, mener jeg SKN har spilt seg selv ut på sidelinjen. Deres aktivistiske tilnærming, bibeltolkning og bånd til foreningen FRI og deres ideologiske ikke-kristne tankegods gjør det vanskelig å få gehør.

Hverken spottende, pengegriske, baktalende, svikefulle eller skeive fikk sitt eget evangelium

SKN og jeg står langt fra hverandre, og det må vi tåle. Etter kronikken «Vil du se meg som mer enn en ideologi?» (Vårt Land, 20.11.2021) tok jeg selv kontakt med daværende SKN-leder for å møte menneskene bak organisasjonen. Det ble en hyggelig samtale, men det endret ikke mitt syn på SKN. At de vokser, er ikke et argument for at deres budskap er sant.

Mester i menneskemøter

Jesus var en mester i å møte mennesker, løfte deres menneskeverd og tale sannhet i sårbare spørsmål. Hans kall til omvendelse var tydelig, men alltid preget av omsorg og kjærlighet. Dette må være vårt forbilde.

Hverken spottende, pengegriske, baktalende, svikefulle eller skeive fikk sitt eget evangelium. Vi har alle fått de samme gode nyhetene. Hvordan vi forholder oss til dem, varierer – men evangeliet forblir det samme: uforanderlig og gitt oss av Gud selv.

Å formidle noe annet er for meg uredelig.