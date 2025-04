I samfunnet generelt er vi veldig opptatt av forebygging, både innen rus, mobbing og trafikksikkerhet. Som bruken av tannpuss og tanntråd, som jeg til stadig maser om til mine barn, siden de ikke har Flode og Trond Viggo Torgersen til å minne dem om dette. Disse små forebyggende tiltakene gjør at visjonen om null hull kan bli virkelighet. Men hvorfor gjør vi ikke mer for å forebygge samlivsbrudd, spesielt når vi kjenner til de tøffe konsekvensene?

Konsekvenser av samlivsbrudd

Få ønsker et samlivsbrudd, og de som gifter seg lover å elske og ære, og holde seg trofast til hverandre. For noen kan det nok oppleves befriende å gå fra hverandre, men det har konsekvenser, både for de to voksne, barna deres og deres venner og familie. Årets «Barn i Norge»-rapport viser at samlivsbrudd gir gjennomgripende konsekvenser for barnas hverdagsliv og psykiske helse. Påvirkningen tar ikke slutt når barn blir voksne. En norsk studie fra 2022 viser faktisk at de som opplevelser samlivsbrudd som barn blir like mye negativt påvirket av det i voksen alder, som å vokse opp med foreldre som har et alkoholproblem.

Geir Edvin Frøen, leder for Familiefokus i Ungdom i Oppdrag (Natasha Gosa)

Målet er ikke å rekke en moralsk pekefinger og legge ekstra byrde til alle de som står i et vanskelig samlivsbrudd eller har opplevd dette. Ingen skal være låst i et ekteskap preget av vold og negativ kontroll. Vi som kirke og kristne organisasjoner har mye å gå på når det gjelder å støtte de som står i et samlivsbrudd og tilby hjelp og støtte både underveis og i etterkant. Både for de som har gått fra hverandre, og for barna. Men kan vi gjøre noe mer for å forhindre at dette skjer?

Beste gaven til dine barn

Mange kirkesamfunn har de siste årene gjort en formidabel innsats ved å sette søkelys på barn og ungdom, og «tro på hjemmebane». Dette må vi fortsette med. Men vi tror at noe av det beste du kan gjøre for dine barn, er å elske deres mor/far. For når vi som ektepar har det godt med hverandre og vi står sammen, vil det føre til at våre barn har et trygt hjem å vokse opp i, og et bedre utgangspunkt til å ha det bra.

Hvert kirkesamfunn og menighet bør ha styrking av ekteskap som en del av trosopplæringen

Nullvisjon for samlivsbrudd

I 2012 lanserte vi i Familiefokus nullvisjonen for samlivsbrudd. Fordi vi vet at samlivsbrudd kan ha negative og skadelige effekter, må vi strekke oss mot at færrest mulig skal få oppleve det. En nullvisjon kan virke som en fjern drøm, men vi tror den kan være med på å gi oss en felles retning. Stortinget har vedtatt en nullvisjon for alvorlige trafikkskader. Vi setter inn store ressurser i bygging av sikre veger, få sikrere biler, og det er krav om kurs. Hva om vi som samfunn og kirke kunne brukt mer ressurser på å styrke samlivet, som for eksempel å tilby samlivskurs? For forskning sier at det virker!

Vi må stå sammen

Vi kan alle investere inn i eget parforhold, hver dag! Om det er den gode samtalen med ektefellen etter middagen eller et lidenskapelig fem-sekunders kyss. Vi lever flest hverdager, og det å ha livsnære relasjoner, der vi også kan snakke om gleder og utfordringer i ekteskapet er viktig. Om dere lærer å gjøre dette når alt er bra, er det lettere å be om hjelp om ting begynner å røyne på.

Hvert kirkesamfunn og menighet bør ha styrking av ekteskap som en del av trosopplæringen. Vi anbefaler at alle par som vies må ta et før-ekteskapelig kurs. Det samme bør tilbys foreldre som får barn, som for mange er en krevende tid for parforholdet.

De politiske partiene bør i større grad se at å forebygge samlivsbrudd er en god samfunnsinvestering, akkurat som rusforebyggende tiltak. Denne regjeringen kuttet all støtte til samlivskurs når de tiltrådte for snart fire år siden. Vi håper på at neste regjering vil gjøre noe med det.

For forebygging vil gi resultat. Eller å snu litt på hva Flode lærte oss: «Suss, så får du et pluss!»