Lagmannsrettens dom er basert på gradsforskjeller. Retten fant at Jehovas vitners regler og handlinger kan være sterkt belastende for enkeltindivider. Men er dette så alvorlig at det representerer et brudd på loven om trossamfunn? Retten svarte nei. En stor svakhet her er at retten i all hovedsak baserte sin vurdering på noen av Jehovas vitners skrifter og ikke tok i betraktning detaljene i vitneforklaringene (s. 14).

Psykisk vold

Som rettens kommentarer viser, er dette en selektiv metode, og svakheten her er at dommerne ved en alt for snever lesing har oversett vesentlige sider ved den praksis som lederne krever av de eldste og medlemmene. Her ville detaljene i vitneforklaringene være vesentlige. Jeg skal ta et eksempel.

Blir barn utsatt for «psykisk vold»? Dommen (s. 26) sier: «Selv om prosessen kan være svært ubehagelig, og delvis også ydmykende, mener lagmannsretten likevel – under tvil – at prosessen som sådan ikke kan anses som psykisk vold. Videre legger lagmannsretten til grunn at samtalen med de eldste vil være så skånsom og lite detaljert som mulig, slik reglene forutsetter.» Her ser vi problemet med selektiv lesning.

Ubehagelige spørsmål

På grunn av tiltrekningen mellom kjønnene, er det svært mange mindreårige som har vært intime med en av det annet kjønn. Da blir de enten kalt fram for to eldste eller fram for et domsutvalg på tre eldste. De eldste skal finne ut om vedkommende skal ekskluderes, og derfor er man nødt til å stille en mengde ubehagelige spørsmål, og ikke være «skånsom og lite detaljert» som dommen sier. Jeg illustrerer dette med et sitat fra Vakttårnet for 15. juli 2006, side 29:

«Sett at et forlovet par en rekke ganger har kjælt intenst med hverandre på en måte som tenner lidenskapene. De eldste kan vurdere det slik at selv om dette paret ikke har hatt den frekke holdning som kjennetegner løsaktig oppførsel, har deres oppførsel likevel vært forbundet med en viss grad av griskhet. Det kan derfor være at de eldste vil nedsette et domsutvalg fordi det er snakk om grov urenhet.» (min kursiv)

Fordi dommerne ikke har lagt vekt på vitneforklaringene, har de ikke forstått den enorme belastningen behandlingen av utmeldte og ekskluderte medfører

De eldstes oppgave er å finne ut detaljert hva som har skjedd, og hva som er motivene og holdningene til synderen. Ordene «en rekke ganger» og «kjælt intenst med» krever mange intime spørsmål. Begrepet «løsaktig oppførsel» er diffust, og for å gjøre seg opp en mening om synderen er skyldig i dette og har «en frekk oppførsel», er det nødvendig å stille flere spørsmål. Det samme er tilfellet med «grov urenhet». For å avgjøre graden av urenhet er det nødvendig med flere intime spørsmål.

Vurdering av motiver

Om en person skal ekskluderes eller ikke, avhenger av personens motiver. Hvordan skal man finne ut om vedkommende har lagt for dagen «en viss grad av griskhet»? Igjen er det nødvendig med mange spørsmål. Flere av statens vitner fortalte om situasjoner med intime og ubehagelige spørsmål fra de eldste. Hvis innholdet i sitatet ovenfor hadde blitt vurdert, og vitnenes forklaringer hadde blitt tillagt vekt, burde sannsynlighetsovervekten være at mindreårige blir utsatt for psykisk vold når de avviker fra ledernes krav.

Angående fri utmelding sier dommen: «Lagmannsretten mener likevel at disse konsekvensene ikke innebærer et tilstrekkelig utilbørlig press som innebærer en krenkelse av medlemmets rett til fri utmeldelse etter EMK artikkel 9 nr. 1 eller øvrige menneskerettighetsforpliktelser eller Grunnloven.» Fordi dommerne ikke har lagt vekt på vitneforklaringene, har de ikke forstått den enorme belastningen behandlingen av utmeldte og ekskluderte medfører.

Jehovas vitner sier at eksklusjon er en kjærlig handling. Men en studie av forskere ved universitetet i Zürich i Sveits i 2022 av 424 utmeldte og ekskluderte vitner fant at en tredjedel hadde hatt selvmordstanker og 10 prosent hadde forsøkt å begå selvmord.