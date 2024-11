De siste ukene har de ulike veiene til prestetjeneste blitt et tema i media. Teologistudenter på profesjonsstudiet (cand.theol.) har sendt brev til Kirkerådet og Bispemøtet med bekymring for hva det vil bety for kirkens fremtid at det utdannes og ansettes mange uten cand.theol. grad, men med en erfaringsbasert master.

Som kirkeledere må vi lytte til studentenes bekymring, og har derfor invitert avsenderne av brevet til en samtale med biskoper og Kirkerådets sekretariat. Studenter som tar en erfaringsbasert master har reagert på dette ut fra sitt perspektiv.

På vegne av biskopene ønsker jeg derfor å formidle noe om hvordan vi ser på de to veiene til prestetjeneste.

Behov for kvalifiserte prester

Kirkemøtet har godkjent begge utdanningsløp. Vi ønsker velkommen, og har stort behov for, dem som er kvalifiserte til prestetjeneste. Det er behov for prester med en klassisk teologiutdanning for å sikre god teologisk kunnskap i kirken. Cand.theol.-utdanningen er fremdeles hovedveien til prestetjeneste, både fordi den er raskeste vei til å bli prest, og fordi denne veien gir bred og dyp teologifaglig kompetanse som et eget profesjonsstudium.

I mange år har kirken jobbet spesielt med å rekruttere unge mennesker til de kirkelige utdanningene. Dette er et krevende arbeid, og som fordrer at vi i enda større grad prioriterer det og har det på agendaen. Det gjelder både lokalkirken, biskoper og Kirkerådet gjennom sitt rekrutteringsarbeid.

Samtidig vil vi også understreke at kirken ønsker og har behov for prester med erfaringsbasert master. Mange sokn ville stått uten prest i dag hvis ikke det var for at studiestedene har uteksaminert studenter med erfaringsbasert master de siste årene. I tillegg anerkjenner vi at de bringer med seg verdifull erfaring og kunnskap fra andre felt som er nyttig for kirken.

Formalisert vei til prestetjeneste

Fra år 2000 var det mulig å søke Kirkerådets evalueringsnemnd om unntak fra cand.theol.-graden på grunnlag av særlige kvalifikasjoner, dersom man ønsket å bli prest og manglet formell utdanning. Gjennom denne veien har kirken fått tilført nødvendig og kompetent arbeidskraft.

Et nytt skritt ble tatt da Kirkemøtet i 2021 vedtok å formalisere en alternativ utdanning til prestetjeneste. Kravet er utdanning på masternivå, og i eller utenfor graden må man ha minst 120 studiepoeng teologiske fag, minst 30 av disse på masternivå.

I tillegg skal man ha ettårig praktisk-teologisk utdanning, 60 studiepoeng.

En erfaringsbasert master har mye teologiutdanning med seg, og samtidig er det åpenbart at cand.theol.-graden med sine 360 studiepoeng teologi har mer.

Verdifulle kolleger

Det bekymrer at det kan være tegn på en økende polarisering mellom noen prester med ulik utdanning. Vi ser dette som en utfordring vi må møte sammen. De ulike utdanningsveiene bringer med seg ulike kvaliteter til kirken. Vårt ønske er at vi kan se på hverandre som verdifulle kolleger med våre ulikheter.

Som biskoper møter vi studenter først og fremst gjennom programmet «Veien til vigsling». Vi tar til oss cand.theol.-studentenes tilbakemelding på programmet. Det skal oppleves relevant for alle som deltar, både diakon-, kantor-, kateket- og prestestudenter – yngre og eldre. Det kan være krevende å oppnå at alle skal oppleve alt i programmet like relevant, men ingen grupper skal prioriteres over andre.

Godt samarbeid

Det er mye som tyder på at samarbeidet mellom prester med cand.theol. og prester med erfaringsbasert master fungerer godt i lokalkirkens hverdag.

Forskjellene er antakeligvis tydeligere på studiestedene, ikke minst når man møtes i felles praktisk-teologisk utdanning. Vi vet at studiestedene jobber med at begge utdanningsveier skal ha et godt tilbud, og fungere godt sammen. Dette arbeidet er vi takknemlig for og vil gjerne bidra til der det er naturlig.