I en fellesuttalelse fra 31 kirker og organisasjoner slås det fast at det bare finnes to kjønn. Dette er begrunnet med bibelen og biologien. Både på MF vitenskapelige høgskole, Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo og VID tilbys det kurs i kjønn og bibelfortolking. Studentene oppdager allerede i den første undervisningstimen at dette ikke er så enkelt.

Bibelens kjønn er hierarkisk orientert, der det mannlige er rangert høyest. Å være mann var å ha kontroll og dominere, også overfor kvinner, også på det seksuelle området. Det er heller ikke slik at det bare finnes to kjønn. Flere av tekstene i Det nye testamentet forteller om evnukker, en slags mellomkategori som kunne omfatte menn som var ufrivillig kastrert, som var født sånn eller som av andre grunner ikke passet inn i binær kjønnskategorisering.

Marianne Bjelland Kartzow, professor

Må leses kritisk

Hva slags seksuelle preferanser antikkens evnukker evt. hadde og ble tillagt, er det skrevet mye om i andre kilder. De kunne være avholdende og leve i sølibat eller de var «all inclusive» og kunne ha samkvem med alle eller var hyperseksuelle. Ofte ble de utsatt for stigmatisering eller latterliggjøring. I Det nyet testamentet inkluderes de i fellesskapet, her nevnes ingen fordommer eller fordømmelse.

På det seksuelle området finnes det mye bibelsk variasjon. Det grunnleggende var at seksualitet primært dreide seg om at en part brukte den andre. I antikken var det den frie mann som brukte kvinner, sine egne koner eller andre kvinner, eller slaver, mannlige eller kvinnelige. En av hensiktene med seksualakten var reproduksjon, nye barn skulle fødes, fortrinnsvis sønner. I 1. Mosebok hører vi om Abraham og Sara som ikke kan få barn. De finner en løsning på dette, da Sara foreslår at de kan bruke hennes kvinnelige slave fra Egypt, Hagar. Hun sendes inn til Abraham og føder dem senere en sønn.

Denne praksisen var helt legitim både moralsk og juridisk. Innenfor global bibelfortolkning i dag har det blitt påpekt at denne fortellingen på problematiske vis baserer seg på menneskehandel/slaveri, overgrep, voldtekt og surrogati, uten at det problematiseres eller kommenteres i bibelteksten. Bibelen tekster om kjønn og seksualitet må altså leses kritisk og med kunnskap om den tiden de bli til i. De må leses med et etisk blikk.

Lite samtykke og frivililighet

Når det gjelder ekteskap så kan vi jo fortsette med Abraham: Han hadde mer enn en kone. Vi finner lite om samtykke og frivillighet hva gjelder slike relasjoner. Det er ikke snakk om to likeverdige parter eller to kjønn som gjensidig respekterer hverandre.

Det blir problematisk å lese bibelen tekster som om de svarer på våre spørsmål i dag. Testene kommer fra en annen tid og de må forstås i sin historiske kontekst. Vi lærer studentene våre å lese tekstene med åpenhet og nysgjerrighet. De må ta seg tid til å lese langsomt og kritisk. Når det er noe de ikke forstår eller noe som virker urovekkende eller problematisk, så søker de kunnskap og fordypning, ikke enkle konklusjoner.

Bibelen forteller om mange typer mennesker, kjønn og kjærlighet

Den samme holdningen tenker jeg vi må ha overfor mennesker som praktiserer eller erfarer kjønn, seksualitet og samliv annerledes enn oss selv. Vi kan spørre: Hvordan henger livet sammen for deg? Hva gir deg mening og glede? Hva føler du, tenker du, og hvordan har du det? I nestekjærlighetens navn må vi ikke være så skråsikre på å stadfeste hva som er sannhet og riktig, hverken når det gjelder Gud, Bibelen eller naturen.

Bibelens mangfold

Vi må være åpne og spørre som Jesus: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det er bibelsk kjærlighet.

Bibelen forteller om mange typer mennesker, kjønn og kjærlighet. Både Jesus og Paulus levde som atypiske menn, i enslig stand. De hadde nære relasjoner og felleskap med sine venner og medarbeidere. Heller enn å bruke bibelen til å legitimere et bestemt uttrykk for kjønn, samliv og seksualitet kan vi søke mer kvalifisert kunnskap om historie, makt og variasjon.

De 31 kirkene og organisasjonene «ønsker å møte alle mennesker med respekt, saklighet og vennlighet.» Jeg vil oppfordre dem til å lytte til Bibelens mangfold og utfordre de problematiske tekstene, ta ulike menneskers liv og erfaringer på alvor og spørre med Jesus: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?