«For Gud, Føreren og Fedrelandet» var tittelen på en sju siders lang reportasje i Vårt Land den 14. september, der bevegelsen Kristen Samling ble presentert. Pensjonerte lege Inger Cecilie Stridsklev ble intervjuet om denne gruppen, som hennes morfar Anders Stridsklev var med å stifte i Skien i februar 1941.

Målgruppen var kristne som sympatiserte med partiet Nasjonal Samling (NS). Kirkehistoriker Torleiv Austad, forsker Egil Morland og Olav Norheim, fengselsprest Bjarne Norheims sønn, uttalte seg også i reportasjen.

En skulle tro at en reportasje med disse deltakerne kunne bli en balansert artikkel. Dessverre er den ikke blitt det.

– Min far var NS-lærer på Krohnengen og Rothaugen skoler fra 1942. Jeg er ikke stolt av det, men jeg må bare akseptere det, skriver innsender Kari Berle Nilsen (privat)

En skulle tro at en reportasje med disse deltakerne kunne bli en balansert artikkel. Dessverre er den ikke blitt det. Artikkelen fremstår delvis som en reklametekst for NS-synspunkt, og det til tross for at de nevnte fagpersonene fikk spalteplass til å forklare den historiske konteksten.

Biskop Berggrav er omtalt på en nesten ensidig negativ måte, og blir latterliggjort gjennom trykkingen av en karikaturtegning. Vidkun Quislings gravstøtte «troner ved Gjerpen kirke». At Kristen Samling gjennom sitt motto, «For Gud, Føreren og Fedrelandet», anerkjenner Vidkun Quisling som fører, og dermed støtter okkupasjonen av Norge, blir ikke kommentert.

Ikke glemme urett

Vi lever i et demokratisk land hvor alle har lov til å si sin mening. Men svært få ønsker at ideologier som går inn for vold og menings-ensretting skal få fotfeste i Norge. Mange mennesker som opplevde andre verdenskrig vitner om at nettopp det skjedde da.

Ved å skrive diktet «Du må ikke sove», advarte forfatter Arnulf Øverland mot nazismen allerede i 1937. I diktet minner han oss den dag i dag om hverken å tåle eller å glemme urett. Etter okkupasjonen av Norge i 1940 fortsatte han å skrive dikt som kritiserte nazismen og det som skjedde i Norge under NS-styret, og for dette ble han tatt til fange av Gestapo og siden sendt til Sachsenhausen konsentrasjonsleir. Han erfarte selv hvor farlig en nazistisk ideologi kunne være. I Øverlands diktsamling fra krigsårene, Vi overlever alt! (1945), beskriver han i siste halvdel av boken sin fangetid i Norge og Tyskland.

Personlig har jeg levd et langt liv som startet i Bergen under krigen, og mitt første minne er drønnet og ettervirkninger av eksplosjonsulykken i april 1944.

– Jeg rødmer ikke akkurat av skam, sier Inger Cecilie Stridsklev i reportasjen. Hun er faktisk ganske stolt over hva hennes morfar klarte å utrette i okkupasjonstiden. Anders Stridsklev var en dem som fikk en dom under landssvikoppgjøret.

Hans valg, ikke mitt

Personlig har jeg levd et langt liv som startet i Bergen under krigen, og mitt første minne er drønnet og ettervirkninger av eksplosjonsulykken i april 1944. Min far var NS-lærer på Krohnengen og Rothaugen skoler fra 1942. Jeg er ikke stolt av det, men jeg må bare akseptere det. Heller ikke skammer jeg meg. Å melde seg inn i NS var en gang hans valg, et valg som har kastet skygger over livet mitt, men hans valg av ideologisk ståsted er ikke mitt.

Jeg tenker fremdeles ofte på det som skjedde de fem årene landet vårt var okkupert.

Samtidig ser jeg på vår egen tid, og jeg ser at nazismen før og under andre verdenskrig ikke er en historisk, tilbakelagt ideologi. Nazismen lever også i dag, men nå under navnet nynazisme. Derfor er det viktig å ikke sove, og heller ikke glemme hva slike ideologier kan føre til.