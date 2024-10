Politisk redaktør Berit Aalborg i Vårt Land går i en kommentar datert 14. september hardt ut mot Olavsfest og festivalens ledelse under tittelen «Olavsfest-direktøren forstår ikke sitt unike oppdrag». Kommentaren er en oppfølger til kommentaren «Olavsfest tappet for olavsarv», datert 9. august.

Olavsfestdagene har i over 60 år engasjert mange til å ha ulike meninger om hva festivalen skal romme og hvem som er målgrupper. Fra å være en liten kirkemusikkfestival har den utviklet seg til å romme mange kulturuttrykk, ha et betydelig verbalprogram og sette verdispørsmål på agendaen. Gjennom denne forvandlingen har også festivalen nådd langt bredere enn den tidligere gjorde. Olavsfest er i dag landets nest største festspill.

SVARER: – Olavsfest har et godt samarbeid med Den norske kirke og synes at det arbeidet som er gjort med å styrke verbalprogrammet i Kirkehagen de siste årene har vært veldig bra. På bildet: Vestfrontmøtet på Olavsfestdagene.

Lydhøre for kritikk

Som styreleder og styremedlem for Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim, som har som hovedformål å arrangere den verdibaserte kulturfestivalen Olavsfest, har jeg gjennom 16 år vært så heldig å få se hvordan festivalen har utviklet seg med tre ulike direktører ved roret. Hver av dem har bidratt til at festivalen har utviklet seg i tråd med samfunnet rundt oss, samtidig som de gjennom sin programmering har satt sin signatur på festivalen. Mitt inntrykk er at utviklingen i stor grad har skjedd ved at en har arbeidet videre med det som har fungert godt, samt at en har lagt til nye momenter.

Jeg setter stor pris på det engasjementet som er vist av flere som har kommentert utviklingen av Olavsfest i Vårt Lands spalter. Styret og administrasjonen i festivalen er lydhør for kommentarer og innspill, også overfor kritikk vi ikke kjenner oss igjen i. Alle innspill er med på å drive festivalen videre. Samtidig ønsker jeg å kommentere noen punkter:

1. Er kirkens program forvist til å være et sideprogram i Olavsfest?

Nei, det er det ikke. Selv om det er Den norske kirke som står ansvarlig for gudstjenestene og verbalprogrammet i Kirkehagen, så presenteres dette på samme måte som resten av festivalens program på festivalen nettsider.

Olavsfest har et godt samarbeid med Den norske kirke og synes at det arbeidet som er gjort med å styrke verbalprogrammet i Kirkehagen de siste årene har vært veldig bra.

2. Er Vestfronten nå tom for trosspørsmål?

Nei, det er den ikke. Ved å invitere inn landets største radioprogram for slike spørsmål, NRKs Kompass, har tema knyttet til tro, livssyn og verdiene vi navigerer etter i samfunnet fått en enda mer fremtredende plass på Vestfronten. I tillegg kan det dukke opp festivaltema hvor trosspørsmål er relevant å debattere under festivalens Vestfrontmøte.

3. Er Olavsfest en kirkefestival?

Nei, det er den ikke, men den har stor grad av innhold knyttet til kirke og religion. Olavsfest skal ha rom for alle som tror og ikke tror. Hele utgangspunktet for festivalen er Olavsarven, og de bygg og tradisjoner som har oppstått i kjølvannet av Norges mest kjente helgen. Hvert år starter festivalen på Olav Haraldssons dødsdag og avsluttes på hans dag for helgenkåring. Åpningen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter og Nidaros Pilegrimsgård ved at deltakerne går pilgrim fra Lian til Nidarosdomen, hvor 1.030 personer på det meste har deltatt. Deretter åpnes festivalen ved Vestfronten.

Olavsfest har et godt samarbeid med Den norske kirke

Mangfoldige kunstuttrykk

På samme måte som Nasjonaljubileet i 2030 ønsker Olavsfest å bruke det kristne og historiske bakteppet som Olav den Hellige, Nidarosdomen, pilegrimstradisjonen og olsok-feiringen har til å si noe om samfunnet i dag. Olavsfest mottar offentlig støtte fra staten, fylket og kommunen for å lage en verdibasert kulturfestival, og det er det vi bruker midlene til. Samtidig har Den norske kirke et stort program knyttet til olsok og festivalen. I tillegg legges det en rekke eksterne arrangement til Trondheim under festivaluken, og mange av disse er arrangert av kristne aktører.

Stiftelsen Olavsfestdagene i Trondheim ser frem til å arbeide videre med å formidle mangfoldige kunstuttrykk, ta viktige verdidebatter og engasjere frem mot Nasjonaljubileet 2030 og jubileet for helgenkåringen av Olav den Hellige i 2031. Det skal vi gjøre sammen med Den norske kirke og de mange gode samarbeidspartnerne som i dag utgjør olsok-feiringen og Olavsfest i Trondheim.