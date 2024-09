Rolv Nøtvik Jakobsen stiller i et debattinnlegg i Vårt Land 25.9 spørsmål om det er mulig å snakke om kristendom og jødedom som to likeverdige religioner – og samtidig drive kristen misjon blant jøder. Artikkelen hans er diffus, slik jeg oppfatter den. Det spørs hva han mener med «likeverdige».

Som kristen finner jeg det lett å akseptere jøder som mennesker, men vanskelig å godta deres bibelsyn. De har selvsagt rett til å mene og tro hva de vil, uten at noen forfølger dem for det. Men Jesus var jo også jøde, og han opponerte ganske kraftig mot fariseere og andre skriftlærde. Slik jeg ser det, er det ikke mulig å forene hans ord om at han er veien, sannheten og livet (Johannes 14,6) med dagens jødiske tro. Dette er jo ikke det eneste verset der man ser helt forskjellig på Gud.

En merkelig påstand

Alle har rett til å mene hva de vil og tilbe hvem og hvordan de vil. Det gjelder både ortodokse jøder og kristne. For de kristne må det da omfatte å fortelle jøder om Jesus og det han står for. Det må komme i samme gruppe som å forkynne evangeliet for muslimer og hinduer.

Er det i det hele tatt tillatt å drive kristen misjon i regi av Den norske kirke?

Men så kommer Jakobsen med en formulering fra utvalget om Den norske kirkes møte med jøder og jødedom, som kom for noen måneder siden. Der heter det at kristne og jøder «dypest sett tror på den samme Gud», og at det dermed er problematisk at kristne misjonerer blant jøder. Dette er da en merkelig påstand! Hvem har myndighet til å si noe slikt? Det strider i hvert fall mot Bibelens budskap, der Jesus blant annet oppfordrer til å gjøre alle folkeslag til disipler.

Frelse gjennom Jesus

Jeg vet ikke hvem som har satt elefant-overskriften på Jakobsens innlegg. Som kjent, har redaksjonen frihet til å sette overskrift på innleggene. Men jeg forstår det slik at man går til rette med kristen misjon blant jøder. Spørsmålet blir da: Er det tillatt å drive misjon blant folk med andre religioner? Er det i det hele tatt tillatt å drive kristen misjon i regi av Den norske kirke?

Den norske kirke har gjort mye galt og gjør fremdeles mye galt. Men feilen er ikke at den har fortalt mennesker om frelse gjennom Jesus Kristus, men at mange kristne har forlatt hans hovedbudskap: At man skal elske hverandre, enten man er fiender eller venner.