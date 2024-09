Nikolai Astrup og andre i Høyre foreslår å fjerne hele trosstøtten slik den eksisterer i dag. Dette er et hårreisende forslag fra et liberalkonservativt parti.

Heldigvis er Astrup åpen for en ordning for å bevare og finansiere ivaretagelsen av middelalderkirker og andre kulturinstitusjoner. Likevel klarer Astrup å sammenligne det å gi penger til trossamfunn med det å gå til et treningssenter. At det er noe man skal betale for selv. Her kommer virkelig «tall-Høyre» inn.

Johan Fredrik Mikaelsen, historiker og deltaker på Civita-akademiker (Privat)

Verdt å bevare

En vil selvsagt spare penger på å fjerne trosstøtten. Men Den norske kirke er en viktig instutisjon som bør bevares. Kirken er ikke et treningssenter. Partiene får også statsstøtte. Det er gratis å tro, tenke på og utvikle politikk. Astrup har et konservativt og liberalistisk argument med at folk må ta ansvar med hva de driver med. Jeg er prinsipielt enig, men argumentet kommer til kort. Enkeltindivider kan selv bestemme om de skal gå til kirken eller et treningssenter.

Men samtidig har den Norge som stat et særlig ansvar for å bevare Den norske kirke. Et argument Astrup legger frem, er at det er færre som går til gudstjeneste. Men noen institusjoner er verdt å bevare, selv om det koster penger. Skillet mellom børs og katedral er viktig. Høyre burde skjønne dette.

Høyre skal bidra til å kutte skatter og avgifter. Men det burde også være et parti som beskytter fellesskapets verdier. Det mener jeg er liberalkonservatisme på sitt beste.

Glemt kjerneverdiene

Da Lars Roar Langslet ble medlem i Den Konservative Studenterforening på 70-tallet, og ikke Unge Høyre, handlet det nettopp om at han og andre i Minerva-kretsen på den tiden, mente at Unge Høyre og Høyre var for fokusert på økonomi og næringspolitikk og hadde glemt de viktige kjerneverdiene.

Langslet argumentere for at Høyre måtte fokusere på kjempe imot en avhumanisering av samfunnet. Jeg tror ikke Lars Roar Langslet ville kjent igjen Høyre i dag med et slikt forslag. Det vil heller ikke Inge Lønning, som var en fremtredende Høyremann og teolog. Slike krefter er savnet i dagens Høyre.

Jeg tror KrF har en mulighet å sanke velgere fra Høyre, når såpass sentrale personer som Astrup kommer med et slikt forslag. Og hvis Høyre går i bresjen for å svekke den norske kulturarven, inviterer de Fremskrittspartiet til å bli Norges største parti på høyresiden. Astrups forslag fremstår som selvskading.





