Det er med interesse vi leser Aalborgs kronikk i Vårt Land 9. august 2024, hvor hun hevder at festivalen er tappet for olavsarv og er i ferd med å bli en byfestival for trøndere. Som verdibasert kulturfestival skal Olavsfest speile tida vi lever i, samtidig som vi skal sette dagsorden. På denne måten vil Olavsfest fortsette å være både relevant og aktuell.

Vi setter derfor pris på saklig debatt om festivalens innhold og retning, men det er viktig å holde seg til fakta. Derfor velger vi å svare på Aalborgs kronikk.

Olavsfest sitt hovedprogram ligger på vår hjemmeside olavsfest.no. Her finner dere et mangfold av programposter, som på ulike måter underbygger vedtektene til stiftelsen. Det er direktørens oppgave, på vegne av styret, å programmere Norges største og viktigste verdifestival.

Et mer mangfoldig samfunn

Som vår nærmeste samarbeidspartner siden festivalens etablering i 1963, har festivalen og kirka samarbeidet nært og godt. Det er utviklet et tillitsforhold, hvor Olavsfest blant annet disponerer kirkerommet under festivalperioden mellom 28. juli og 3. august hvert år. Parallelt med dette har kirka sin store olsokfeiring. Denne legges i sin helhet inn i programmet til Olavsfest, og utgjør rundt 25 prosent av det totale festivalprogrammet.

Steinar Larsen, direktør for Olavsfest, og Arild Kalkvik, styreleder for Olavsfest. (Ole Martin Wold/Richard Davidsen)

I dag har vi et helt annet og vesentlig mer mangfoldig samfunn enn vi hadde da Olavsfest ble startet. Statskirken er avskaffet, og trosdimensjonen er mye mer fargerik. Olavsfest skal være relevant i samtiden. Dette stiller krav til oss som en festival med et helt unikt samfunnsoppdrag. Når Olavsfest åpner opp og inkluderer flere enn den opprinnelige kretsen rundt stifterne våre, så gir det bare muligheter, og ingen begrensninger. Det er ingen trussel, men en oppside for alle som ønsker å være med på denne reisen, og er for oss en helt naturlig vei å gå. Olavsfest skal ikke skille folk gjennom hva de tror på.

Vi ønsker å bidra til et mindre segregert samfunn hvor ulike grupper av befolkningen har hver sin sterke stemme. Her er vi også i posisjon til å lytte og lære av Den norske kirke og trossamfunn nasjonalt og internasjonalt.

Ved å invitere dukken Little Amal, den syriske flyktningjenta som er 3,5 meter høy, klarte vi å komme i kontakt med flere av våre nye landsmenn. Dette har vi utviklet videre i år, og for dere som besøkte oss, så opplevde dere et vesentlig større mangfold blant deltakerne nå enn tidligere. Hvilken bakgrunn du har, hvilken alder du har, hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvilken ballast du har med deg, har ingen betydning for oss.

Vi skal åpne opp festivalen videre og invitere flere inn til å ta del i Norges viktigste festival. Vi skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt samfunn hvor det er plass til alle. Rundt 150.000 mennesker er innom våre arrangementer i løpet av festivalperioden.

Viktige rettsjubileer

I år feirer vi to store rettsjubileer, hvor begge hendelser har bidratt sterkt til å forme Norge som egen nasjon. Under Olavsfest fokuserte vi tungt på dette, og inviterte sentrale aktører inn i refleksjonen rundt hva dette betyr i dagens samfunn.

Det viktigste vi drar med oss fra det som flere kaller for olavsarven, er menneskesynet som ble etablert som en konsekvens av oppvåkningen som foregikk over hele Europa for tusen år siden. Alle mennesker hadde en egenverdi og skulle behandles likt i rettssystemet. I dag kaller vi dette med et annet ord for menneskerettigheter. De kristne kaller det kristne verdier, mens andre kaller det for sine verdier. Det er egentlig ikke så viktig hva vi døper barnet, for disse verdiene er en grunnleggende del av det norske samfunnet i dag. Menneskerettighetene gjelder for alle, helt uavhengig av hvem du er.

Dette er ett av fundamentene for Olavsfest, og er det viktigste å vedlikeholde og videreutvikle i årene framover mot nasjonaljubileet i 2030.

Trosdimensjonen er fortsatt med som en viktig del av festivalen. Olavsfest må hele tida tenke fornyelse, og et av de viktigste grepene vi gjorde i fjor, var å invitere inn NRK Kompass for første gang til Vestfrontplassen. Kompass er Norges viktigste arena på radio for utforsking av tro, livssyn og verdier vi navigerer etter i samfunnet. Nasjonalt når Olavsfest med Kompass og Vestfrontmøtet daglig ut til 125.000 mennesker gjennom to timer direktesendt radio på NRK P2.

Olavsfest har aldri vært så viktig som nå

En arv etter Olav den hellige er den stadig økende pilegrimsaktiviteten til Trondheim og Nidarosdomen. Olavsfest har vært med på å fremme denne tradisjonen ved at festivalen hvert år åpnes ved at rundt tusen personer går sammen fra Lian til Nidarosdomen, så også i år hvor pilegrimer fra Verdiseilasen, for øvrig nok et samarbeid med Den norske kirke, ble innlemmet i arrangementet.

Olavsfest ønsker å forsikre alle om at vi ønsker kirkens program og medlemmer fra alle kirkesamfunn velkommen. Vi kan også forsikre om at festivalen kommer til å fortsette å endre seg i tråd med samfunnsutviklingen, slik at flere får ta del i de viktige spørsmålene vi skal løfte under Olavsfest.

Sterk spelkultur

Olavsfest er en sjangerfri festival og festspill. Vi har fortsatt stort fokus på det som tradisjonelt er blitt kalt «kirkemusikk», hvor vi gjennomfører store prosjekter som kirken ikke har mulighet til. Eksempelvis hadde vi i år tre store korkonserter i Nidarosdomen og Vår Frue kirke. Olavsfest mottar festivalstøtte gjennom Kulturrådet hvor ett av vilkårene er å gjøre musikk og andre kunstuttrykk tilgjengelig for flest mulig.

Vi skal også stimulere til nye former for formidling og programmering, samt bidra til økt samspill mellom aktører. Festivalen kan garantere Vårt Land at vi tar dette på alvor, og vil fortsette å utfordre og sprenge grenser også i årene framover.

SANG: «Olavsfest ønsker å forsikre alle om at vi ønsker kirkens program og medlemmer fra alle kirkesamfunn velkommen», skriver innsenderne. Bildet er fra arrangementet «Allsang i Kirkehagen» under Olavsfest i 2024. (Heidi Marie Lindekleiv)

Spelkulturen står sterkt i Norge. I år inviterte vi derfor landets mest besøkte spel, «Slaget på Testiklestad», som et humoristisk innslag under åpningen av festivalen. Humor bør det også være rom for i olavsarven. Spelet fra Nye Hjorten Teater tar et satirisk utgangspunkt i «Slaget på Stiklestad» og en rekke andre spel. Mange satte pris på innslaget, mens Vårt Land og enkelte andre har uttrykt misnøye med dette. Det er noe styret og direktør tar til etterretning.

Til slutt ønsker vi å takke for det store engasjementet Vårt Land og våre gjester fra nær og fjern viser rundt olavsarven og årets festival. Dette gir inspirasjon til å fortsette å bygge Olavsfest som en festival med et særpreg ulikt alle andre festivaler i Norge. Vi ønsker alle velkommen til åpningen av Olavsfest 2025.

Olavsfest skal aldri blir likegyldig, men skal bidra til den store samtalen rundt de viktigste samfunnsspørsmålene også i årene framover. Olavsfest har aldri vært så viktig som nå!