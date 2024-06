Venstres nestleder Sveinung Rotevatn stod frem og vil jakte på velgere som ønsker å kjøpe cannabis lovlig. Det er trolig i liberalistisk ideologi riktig at mennesket selv skal kunne velge det mennesket selv vil. Men hva sier ideologien om fellesskapets behov, bøte på skadene man åpenlyst skaper, og bygger Venstres ideologi på forskning?

Har Venstres programkomité noen gang vært og søkt på HelseNorge.no? Der kan man lese følgende om cannabisbruk:

«Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–4 timer. Rusen kommer saktere om du spiser cannabis. Vanlige virkninger av cannabis kan være: Økt puls, røde øyne, tørr munn, plutselig sultfølelse (søtsug), lukt, farge og lyd oppleves annerledes, kvalme og svimmelhet, hjertebank, høy tankeaktivitet, lattermildhet og pratsomhet, økt innadvendthet eller utadvendthet, følelse av avslapning og velvære, svekket koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne opptil 24 timer etter inntak. Etter inntak av cannabis kan du oppleve forbigående hallusinasjoner (sansebedrag) og vrangforestillinger – paranoia. Dette kan variere fra lette symptomer som varer fra noen minutter til timer, til mer alvorlige episoder der mange symptomer oppleves samtidig. I noen tilfeller av rusutløst psykose kan det være behov for behandling under innleggelse på sykehus.»

Kjetil Hustoft, klinikksjef Klinikk psykisk helse voksne ved Stavanger Universitetssjukehus, og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. (Privat)

Vi er mange helsearbeidere som over år har jobbet med pasienter på somatiske og psykiatriske akuttmottak og sett baksiden av cannabis-bruk, også ofte i kombinasjon med mange andre stoffer. Vi har sett svært psykotiske pasienter som må innlegges på tvangsgrunnlag, og vi har møtt fortvilte pårørende som roper høyt om hjelp til behandling av sine kjære. Og vi bruk lang tid på å få mennesker på rett kjøl – noen ganger klarer vi det – andre ganger ikke. Dette har store samfunnskostnader.

Scenarioet Venstre ønsker seg

Sist år var jeg i Toronto Canada, som har legalisert salg av cannabis. Hundre meter fra hotellet var et slikt utsalgssted som Rotevatn ønsker seg. Når vi gikk gatelangs i Toronto om morgenen, lå cannabis-rusede personer på trappene til store multinasjonale banker, apotek og finansbygg. Om kvelden når vi gikk i en restaurantgate – var det eimen av cannabis over alt.

Dette er det scenarioet liberalistene i Venstre vil dyrke frem i Norge. Har Venstres programkomite avsatt ekstra styrking av det forebyggende og reparerende helsevesenet? Hvor skal man få tak i flere helsearbeidere, sykepleiere, vernepleiere, helsefag-arbeidere, psykologer og psykiatere som synes de har for små oppgaver med å behandle ruslidelser allerede i dag innen norsk psykiatri og tverrspesialisert behandling?

Doblet risiko for schizofreni

I tidsskrift for den norske psykologforening 1. desember 2022, gjorde forskerne Jørgen G. Bramness og Eline Borger Rognli en oppsummering av forskning som er gjort på feltet. Cannabisbruk økte risikoen for szhizofreni. Man fant en dose-respons-forhold. Det betyr at jo flere ganger man hadde brukt cannabis, jo større var risikoen. Cannabis-brukere har omtrent doblet risiko for schizofreni sammenliknet med ikke-brukere. Jeg håper det finnes kloke akademiske og helsefagorienterte hoder i Venstres programkomite som kaster Venstres nestleder Sveinung Rotevatn sitt forslag på bålet.