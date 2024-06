Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn presenterte forrige torsdag nytt programforslag der ruspolitikken gjøres et hakk friere:

Partiet skal være for «strengt regulert omsetning av cannabis».

Fremstøtet bryter mark: Dersom landsmøtet banker punktet igjennom, er det første gang et borgerlig parti vil la det å selge hasj og marihuana foregå lovlig. Fra før har bare Miljøpartiet De Grønne (MDG) inntatt samme posisjon.

Før forrige valg nøyde partiet seg med å fastslå at «fordelene» med regulert omsetning av cannabis «synes å oppveie ulempene». Formuleringen samlet stridende fløyer. Men nå setter partiet en mer liberal kurs.

– Formuleringen er tydeligere enn i forrige programforslag, bekrefter Rotevatn, som leder partiets programarbeid.

Både Frp og KrF går hardt ut mot Venstre-fremstøtet.

Stemte for cannabis-liberalisering ett år tilbake

I lang tid har Venstre vært ansett som et av politikkens mer rusliberale partier.

Venstre har gått i front for en rusreform med avkriminalisering av besittelse av ulovlige rusmidler til eget bruk, og Unge Venstre har gått i front for å legalisere cannabis.

Høsten 2022 vedtok Venstre en lokalpolitisk plattform, der partiet ønsket «prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det».

Da et MDG-fremstøt om å legalisere cannabis ble stortingsbehandlet i juni i fjor, stemte Venstres representanter for forslaget.

TILBAKEHOLDEN: Venstres «program-sjef», Sveinung Rotevatn, er tilbakeholden med å forklare hvordan «strengt regulert» salg av cannabis vil arte seg i praksis. Her med partileder Guri Melby på pressekonferanse i fjor høst. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Hvordan? For Venstre er svaret ikke klart

Da Rotevatn presenterte programutkastet i forrige uke, viste han både til kunnskap fra land som hadde «gått foran og tenkt nytt» om cannabis-salg. I samtale med Vårt Land mener han de har lykkes med dette.

Men han er tilbakeholden med å beskrive hvordan Venstres cannabis-åpning vil fungere i praksis.

– Strengt regulert omsetning – hvordan tenker du deg dette?

– Det er litt for tidlig å si. Dette krever en ekspertgruppe som grundig kan vurdere lærdommer fra andre land. Jeg skal ikke gi noen forhåndskonklusjon, men det blir ikke snakk om noe liberalt regime. Det skal være streng kontroll på omsetningen og hvem som kan kjøpe.

---

Snekrer ny politikk

De fleste norske partiene har startet arbeid med nye stortingsprogrammer foran valget neste år.

Venstre var først ut med førsteutkast. Nå skal partifolk drøfte forslaget.

I november kommer et 2. utkast. Endelig program for perioden 2025–29 vedtas på landsmøtet neste vår.

---

Verktøy mot kriminelle – som henter profitt

– Salg på apotek og vinmonopol var fremme før forrige programvedtak. Er dette modeller nå også?

– Her må vi ta et skritt av gangen. Først må vi skaffe et flertall for å undersøke dette, så må man se hvordan det skal gjøres.

Rotevatn poengterer at målet er å begrense bruk og ha kontroll.

– I dag er det ikke er kontroll i det hele tatt, og kriminelle styrer hele markedet og finansierer annen kriminalitet med profitten.

Partifolk snakket «dobbelt» om forrige cannabis-vedtak

Da Venstre vedtok dagens program våren 2021, var forslag om å åpne for salg av hasj og marihuana på Vinmonopolet ikke langt unna et flertall. I forkant var det splittende debatt.

Et kompromiss seiret. Det inneholdt ord om fordeler og ulemper ved regulert cannabis-salg. Begge fløyer mente vedtaket var en seier for deres syn.

Unge Venstre mente «voksenpartiet» alt hadde sagt ja til regulert salg av cannabis.

Fra motpartens leir ble det overfor Vårt Land den gang uttalt at man bare hadde henvist til internasjonal forskning.

Rotevatn avviser at partiet har dobbeltkommunisert partiets holdning til cannabis-liberalisering. Han liker uansett ikke merkelappen «cannabis-liberalt» om partiet.

– Målet er jo ikke mye mer bruk, men å ta kontroll: Ta cannabis bort fra de kriminelle aktørene og få til det samme som har vært en suksess innenfor alkoholpolitikken: Kunne håndheve krav til styrke, innhold og aldersgrense.

SERVERER PEPPER: Frps helsetalsmann Bård Hoksrud gir Venstre-forslag om cannabis-salg pepper. Stempler det som en form for legalisering. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Venstre kan få nøkkelrolle i maktspill. Frp rister i partiet

Dagens galluptall gir Venstre en nøkkelrolle i et flertall for en ny borgerlig regjering neste høst. Men to av fire mulige samarbeidsaktører har steil front mot Venstres cannabis-forslag.

– Venstres programforslag er en form for legalisering, selv om de sier det skal være strengt regulert, sier Frps helsetalsmann, Bård Hoksrud.

Han stempler utkastet som både spesielt og paradoksalt. For Venstre var nemlig i vinden i forrige uke med et annet av de nye programpunktene: Forby godteri ved kassene i butikker.

– Man skal altså være veldig liberal på ett område, men på et mindre skadelig område komme med forbud. Med Venstre skal det bli enklere å få tak i dop enn snop, sier Hoksrud.

Han fastslår at Frp ikke vil gå inn på «noe avkriminaliserings-spor» om partiet får makt neste høst.

Med Venstre skal det bli enklere å få tak i dop enn snop — Frps helsetalsmann, Bård Hoksrud

Ulstein: Støtter aldri regjering som avkriminaliserer

KrF-nestleder Dag Inge Ulstein sier Venstre starter «i helt feil ende». For KrF skal narkotika være ulovlige varer.

– Med de samfunnstrendene vi ser, er det merkelig å bli enda mer radikalt for å legalisere. Flere unge havner i kriminelle miljøer, overdosedødsfallene øker og politiet mister viktige forebyggingsverktøy, skriver han til Vårt Land.

– Hvordan kan en slik posisjon fra Venstre påvirke samarbeid på borgerlig side?

– Det vil aldri bli aktuelt for KrF å støtte regjering som avkriminaliserer narkotika. Vi vil heller gi politiet ressurser til å bekjempe den alvorlige utviklingen, de kriminelle gjengene og drive aktivt forebyggende arbeid, uttaler Ulstein.

Rotevatn: Er nok et langt lerret å bleke

Selv om KrF og Frp gir Venstres cannabis-vri en kald skulder, tror ikke Rotevatn saken blir en snublestein foran samarbeid.

– Ingen andre partier enn MDG har konkludert at de vil gå i denne retningen. Derfor er det nok et langt lerret å bleke. Men debatten må jo starte med at noen foreslår at det er verdt å forsøke, svarer Rotevatn.