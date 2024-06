Akkurat som det kan være mange veier til Rom, kan det være mange måter å si én og samme ting på. Høyres kirkepolitiker, Tage Pettersen, har i flere intervju og et eget innlegg i Vårt Land varslet at den økonomiske støtten til Den norske kirke vil kuttes om Høyre får det som de vil etter neste års valg. Det skyldes på synkende medlemstall. Venstre og FrP er ikke noe bedre og dilter etter.

Sammen flørter trioen med en revolusjon mot modellen som finansierer trossamfunnene våre. En ting er diskusjon rundt modeller, noe annet er kutt i støtte. For rett må være rett: Fakta er at trioen egentlig vil kutte i støtten til trossamfunn generelt. I sitt alternative statsbudsjett fra i fjor høst, endte for eksempel Høyre på et kutt på over en kvart milliard kroner til alle norske kirke- og trossamfunn. Venstre var ikke noe bedre, og FrP foreslo å kutte det meste.

For all del, Høyre skal få drive sin politikkutvikling, men jeg synes det er overraskende og skuffende at Høyre av alle partier vil støtte mindre opp om trossamfunnene våre, som allerede er bygget på massivt frivillig arbeid.

Fra krybbe til grav

For bare tenk hvilken rolle kirkene våre egentlig har. De har en tilstedeværelse i hele landet, ja til og med i utlandet. De arrangerer dåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd og gudstjeneste. Mange steder er de selve bærebjelken i lokalsamfunnene og møteplassen når krisene inntreffer. De gjør et enormt diakonalt arbeid og mange steder er det de som sikrer at det deles ut mat og klær til de som trenger det, et samlingssted for seniorer, småbarnsforeldre og et uvurderlig barne- og ungdomsarbeid. Konsekvensene av Høyres pengekutt truer alle disse tilbudene.

Og når kriminalitetsbildet i tillegg dessverre forverres, og de kriminelle blir yngre, burde Høyre se på tiltak som styrker verdiformidlingen fremfor å svekke den. For noe er alvorlig galt når 12-åringer bruker kniv mot hverandre og vi ser oftere overskrifter om barneran eller barn som begår vold mot andre. Noe av dette bunner i at de verdiene vi har bygd landet på ikke lenger står like sterkt lengre: Ærlighet, tilgivelse, det å bry seg om hverandre, ta ansvar for hverandre eller ha respekt for andre er verdier som burde formidles sterkere, og som ville skapt et varmere samfunn.

Da må faktisk Høyre også huske at kirkene er blant våre viktigste verdiformidlere. Og da holder det ikke at Tage Pettersen kun skriver kirkens fremtidige posisjon i vår felles kulturhistorie skal kunne ivaretas. For KrF er det klart at den må styrkes.

Tro samler

Trossamfunnene er også et av de viktigste fellesskapene for mange av oss. Tro er personlig, samtidig som det er fellesskap. For troende er det helt avgjørende med frihet til å tro på det man ønsker og ha frihet til å uttrykke troen. Og for de fleste er det også ønskelig og viktig med fellesskap der man samles rundt troen. De fleste vil fortsatt ha gode fellesskap og møteplasser uten støtte fra staten, men samtidig ser KrF verdien av trossamfunnene for enkeltmennesket og den samfunnsskapende kraften de har for landet vårt og derfor må de også støttes økonomisk.

Jeg tror de fleste fortsatt vil ha gode fellesskap og møteplasser uten støtte fra staten

Jeg og KrF er på lag med Høyre mot en for stor stat og for store offentlige utgifter. Da er det nettopp frivilligheten og ideell sektor som også må styrkes. Samtidig er mitt premiss at de politiske grepene som tas, må føre til at vi sammen kan skape et varmere samfunn. Det krever at også det som ikke alltid kan måles i kroner og øre fremdeles må støttes med kroner og øre. Tage Pettersen skriver at Høyres politikk ikke skal utvikles i et vakuum, og godt er det, for skal de ha med KrF på laget sitt må de tydelig støtte opp om at kirkene og trossamfunnene er verdt pengene!