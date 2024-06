Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Høyre, ved stortingspolitiker Tage Pettersen, vil programfeste at tilskuddet til tros- og livssynssamfunn skal reduseres. Et slikt vedtak vil hvile på to antakelser: at stadige kutt i offentlige utgifter er tvingende nødvendig, og at støtte til tros- og livssynsamfunn er uvesentlig for individ og samfunn. Begge deler er feil.

Bygge ned kristendommen

Det er tilskuddet til Den norske kirke som regulerer hvor mye penger andre tros- og livssynssamfunn får. Dersom utgiftene totalt sett skal kuttes uten at beregningsmåten skal legges om, må man altså først kutte i rammebevilgningen til Den norske kirke. Også Frp og Venstre har begge ved tidligere anledninger vedtatt kirkekutt på over to hundre millioner kroner. Det borgerlige Norge ønsker altså å bygge ned kristendommen i landet vårt.

Den norske kirke får mange penger over statsbudsjettet. Men det tilsvarer også den store medlemsmassen, og ikke minst tilsvarer det de lovpålagte oppgavene kirken skal fylle. Det er allerede for lite penger i kassa: Den norske kirke har nylig varslet kutt på over 100 millioner, blant annet på grunn av økte pensjonsutgifter. Det eneste stedet det kan kuttes er i stillinger, for Den norske kirke har ikke andre store utgifter. Alt er allerede skrelt vekk.

Den norske kirke er allerede en minimumskirke

Hele samfunnet taper

Når Vårt Land på redaksjonell plass tidligere har tatt til orde for at Den norske kirke skal kutte i sine budsjetter, er det for å omdisponere midlene, og ikke for å bruke mindre penger totalt. Mens nasjonale og regionale kirkekontorer stadig får flere ansatte, er det store, udekkede behov for alt fra ungdomsklubber og barnekor til sjelesorg og gudstjenestelig betjening. Det handler altså om forholdet mellom førstelinje og det som egentlig skal være støttefunksjoner. Flere steder i Norge står stillinger vakante og de få prestene som er i tjeneste kan ikke prioritere noe annet enn begravelser og forordnede gudstjenester. Den norske kirke er allerede en minimumskirke.

Dersom det skal være mulig å døpe et barn, søke et kirkerom i en krise, finne et åpent miljø den dagen du trenger det, da må strukturen allerede være på plass fra før. Taket kan ikke være lekk, presten kan ikke være effektivisert bort, organisten må kunne spille.

Dersom Høyre, Frp og Venstre mener alvor med sine kutt, bør de snarest besøke både en pulserende menighet og en menighet som lider under sparekniven. I det første tilfellet kan de bli vitne til hva kirken kan være for et lokalsamfunn dersom midlene er på plass, og i det andre vil de se hva effekten av gjerrig politikk er. Det er ikke bare de aller kristeligste som taper på kutt i kirkebudsjettene, det gjør hele samfunnet.