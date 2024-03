8.mars ble norske jødiske kvinners ytringsfrihet truet til stillhet. Vi må ikke tåle den samfunnsutvikling. Nå må vi i fellesskap løfte Norges mest utsatte minoritet, som PST faktisk sier jødiske kvinner er.

Jeg er utrolig skuffet over Jonas Gahr Støres taushet etter at jødiske kvinner ble truet ut av 8.mars-toget. Taushet er jo svært talende, som kommentator i Vårt Land Emil Erstad skrev.

Bollestad taler til landsstyret – Jeg utfordrer Støre til å ta sitt ansvar på alvor og står opp for de norske jødenes trygghet og ytringsfrihet, skriver Olaug Bollestad. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

I 2006 var Støre utenriksminister og proklamerte tydelig at vi har et ytringsansvar, ikke å beskytte at vi har ytringsfrihet, når det gjaldt karikaturtegningen av profeten Muhammed. Jeg skulle gjerne sett at han hadde lært og tok sitt ansvar på alvor denne gangen og ga klar beskjed om at ytringsfriheten gjelder for alle, også norske jøder. Det er talende at Støre har prioritert å uttale seg flere ganger om Pornobussen på Bryne, som jeg for så vidt mener er bra at han har gjort, men har sviktet i møte med åpenbar antisemittisme, slik som de jødiske kvinnene opplevde i 8.mars-toget. Det er, tross alt, virkelig ikke en mindre viktig kvinnesak.

Vi har et ansvar for alle nordmenn

Vi må stille oss noen spørsmål: Hvorfor er det slik at jøder må beskyttes i Norge og skal vi gjøre med det? Og hvordan forholder man seg til at norsk politikk må beskytte det lille gjenværende jødiske samfunnet i Norge mot potensiell terror og truslene de nå opplever?

Jeg frykter hva som kan skje hvis vi ikke tar et oppgjør med antisemittismen i Norge

8.mars ble en mann utsatt for grov vold i Sandefjord og endte på sykehus da han ønsket å utrykke støtte til israelske kvinner som ble utsatt for grov seksuell vold av Hamas 7.oktober. Jeg vil ikke akseptere at nordmenn trues til stillhet i møte med åpenlys antisemittisme. Det er et svik mot vårt liberale demokrati om den totalitære skyggen skal få legge seg over samfunnsdebatten. Jeg frykter hva som kan skje hvis vi ikke tar et oppgjør med antisemittismen i Norge.

Hvem er ansvarlig for å bekjempe antisemittisme?

Alle i samfunnet har et ansvar for å bekjempe antisemittisme. Regjeringen har et særskilt ansvar for å innføre lover og politikk som beskytter jøder mot diskriminering og hatytringer.

Handlingsplanen mot antisemittisme fra 2015 hadde svært positive virkninger, men regjeringen valgte dessverre ikke å videreføre den da den gikk ut i 2023. Det er avgjørende at norske myndigheter tar en aktiv rolle i å bekjempe antisemittisme. En undersøkelse fra The Economist i desember 2023 viser at en av fem i alderen 19-29 år i USA ikke tror Holocaust er sant, men anser det som en myte. Jeg kan ikke understreke hvor viktig det er å stå tydelig opp mot dette

Et rop som må ta slutt

Ropet som møtte norske jødiske kvinner 8. mars: «ingen sionister i våre gater» bør aldri brukes igjen, slik også Skurdal i Klassekampen skrev. For en norsk jøde som også er sionist, er denne påstanden ikke bare krenkende, men også dypt urovekkende. Den ligger farlig nær en påstand om at hat mot mennesker som kaller seg sionister er berettiget.

Jeg utfordrer Støre til å ta sitt ansvar på alvor og står opp for de norske jødenes trygghet og ytringsfrihet. Vi kan ikke stilltiende akseptere hat og trusler.