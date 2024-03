Jeg har lenge håpet at flere av Richards Rohrs bøker vil bli oversatt til norsk, og hans bok «The Universal Christ» har nå kommet ut på Verbum. Derfor var det interessant for meg å se at Vårt Land viet nesten to sider til en anmeldelse av denne boken forrige fredag. Resultatet kan sammenfattes i ett ord: slakt. Jeg må ærlig si at jeg måtte google anmelderen. Det jeg fant, slik jeg tolker det, var en student som var debattant i konservativ kristen/politisk retning.

Det første jeg tenkte var: Si at denne mannen leser boken igjen om 30 år; lurer på hvordan han ville møtt innholdet da? Ville hans livs- og trosreise gjøre at han kommuniserte med boken på en annen måte?

Åpen og dialogisk

Min andre tanke var at jeg skulle virkelig ønske at Vårt Land hadde valgt en annen anmelder av denne boken. Det hadde den fortjent. Richard Rohr har et publikum mange forfattere bare kan drømme om, og som finner hans bøker utrolig livgivende og næringsrike for sjelen.

Åse Holmberg, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. (Privat)

Kristus har en helt sentral og tydelig plass. Men han er åpen og dialogisk, og henter inspirasjon fra mange religiøse og åndelige retninger. Han ville nok av en del her oppe i nord bli kalt for ganske liberal, men ut fra mitt livssyn så mener jeg at han er en veldig viktig stemme i vår tid.

Richard Rohr er 80 år og er en amerikansk fransiskansk prest. Han grunnla i 1987 «Center for Action and Contemplation» i Albuquerque, New Mexico. Frans av Assi og hans fredsbønn, er nok kjent for de fleste av Vårt Lands lesere, rikmannssønnen som valgte en enkel livstil for å leve nær mennesker, dyr og natur. Dette kallet har Rohr ønsket å videreutvikle.

Richard Rohr viser modenhet og visdom, og inviterer til et dypere åndelig liv – med Kristus som veiviser.

Hva betyr det å være en etterfølger av Kristus i vår tid? Navnet på senteret i New Mexico sier noe om dette: vi trenger stillhet og kontakt innover der Kristus er – og samtidig strekke ut hender til alle som trenger det rundt oss. Dette handler om omsorg om hele Guds skapelse: alle mennesker, dyr, naturen, verden i stort. Guds kjærlighet er det sentrale.

Kristus som veiviser

Selv får jeg hver morgen «Daily Meditation» fra Center for Action and Contemplation. Dette er noe jeg virkelig kan anbefale. Det er lenge siden jeg har funnet noe som jeg opplever så livgivende innenfor kristne kretser. Her skriver Rohr, men også mange andre. Dette er næringsrik kost, som også kan utfordre etablerte sannheter. Dette tror jeg kan være veldig nyttig. Rohr har skrevet et 30-tall-bøker, og jeg har et lite knippe av dem i min bokhylle.

Jeg håper at forleggere i Norge vil være interessert i å oversette flere av disse til norsk. «Enneagrammet - Sjelens 9 ansikter» og «Å falle oppover: en spiritualitet for livets to halvdelerer» er også tidligere oversatt. Dette er bøker som jeg vet mange har hatt glede av. Richard Rohr viser modenhet og visdom, og inviterer til et dypere åndelig liv – med Kristus som veiviser.