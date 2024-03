Kirkevekst er mulig i Europa

NMS (Det norske Misjonsselskap) har et stort nettverk av kirker rundt om på hele kloden. Kirkene vi samarbeider er forskjellige. Fra land som Madagaskar og Taiwan hører vi stadig om fulle kirker, nye menigheter og stor vekst. Det er derimot sjelden vi hører om kirkevekst i Europa.

Det betyr ikke at det ikke skjer spennende ting i vår del av verden. Akkurat nå skjer det noe spennende i England. Derfor tok NMS initiativet til å invitere Biskop Ric Thorpe fra Church of England for å fortelle om deres ressurskirkesatsning til bispemøtet i Den norske kirke, og holde seminarer på MF vitenskapelige høyskole og VID Stavanger. Åste Dokka, som ikke var til stede på seminaret, lar seg hisse opp av begrepene vekst og kirkeplanting, men inviterer samtidig til å tenke nytt.

Nybrottsarbeid

NMS har siden 2010 hatt partneravtale og utsendinger til Church of England. Et av motivene for dette partnerskapet er å lære av deres spennende offensive satsning på nybrottsarbeid. I løpet av 20 år har Church of England opprettet eller revitalisert 137 menigheter i byer og gitt dem status som ressurskirker. Disse menighetene har nådd mange nye og mange unge. De har ulik profil fra anglokatolsk til karismatisk.

Biskop Ric Thorpe har vært involvert i nybrottsarbeid som prest i London, og etter at han ble biskop har han reist rundt i England og utlandet for å bistå biskoper, bispedømmer og menigheter med strategisk tenkning spesielt rundt ressurskirker i byer. I England, som i Norge, flytter mange mennesker fra bygdene til byene, og kirken sliter med å omstille seg befolkningsendringen. Gudstjenestedeltagelsen er lavere i byene enn i resten av landet. Ressurskirkesatsningen er en av strategiene de satser på for å møte denne utfordringen.

Vi må være villige til å spørre: Hvem når vi ikke i byene med dagens soknestrukturer?

Satsning på ulike bymenigheter med ulik profil er ikke noen ny tanke. Åste Dokka er talsmann for en slik tenkning i kommentaren «Eget rom for husfredens skyld» (VL 9.8.2023). Begrepene vekst og kirkeplanting får derimot Dokka til å uttrykke seg skarpere enn vi er vant til i sin kommentar «For en ny indremisjon» (VL 22.2.2024). Hun skriver blant annet at dette er «begreper som klinger dårlig for meg som er så medlem som man kan få blitt.»

Men samtidig ønsker hun at vi «samles rundt en ny indremisjon» for at tallene skal stige. Det ønsker vi også! Og vi ble inspirert av Biskop Ric Thorpes iver og erfaring fra at det faktisk går an i en tradisjonell historisk kirke som ligner vår på mange måter.

Kan være fruktbart også i Norge

Church of England har soknestruktur slik som Den norske kirke. I urbane strøk er ikke soknegrensene så viktige som på landsbygden. Vi må være villige til å spørre «Hvem når vi ikke i byene med dagens soknestrukturer?».

I DNA’et til ressursmenighetene innarbeides det at menigheten skal multipliseres og man skal være generøs. En ung prest blir lært opp, og etter noen år sendes vedkommende med et team på 10-20 frivillige for å revitalisere en menighet med svært lav gudstjenesteoppslutning, eller de planter en ny menighet der kirkeledelsen tenker det er tjenlig.

Vi i NMS tillot oss å utfordre bispemøtet til å vurdere om ressurskirke-strategien kan være fruktbar i Norge tilpasset norsk kontekst

Biskop Ric Thorpes utfordret oss til å ikke ha en gjerrighetsmentalitet, men til å være generøse og la de beste dra. Dette hadde han lært når han var ung prest fra sin sokneprest, og erfaringen var at nye ledere kom til når andre dro videre. Denne strategien har spredd seg over England og nå har altså 137 menigheter blitt utpekt som ressursmenigheter av biskopene. Erfaringene viser at de to viktigste suksessfaktorene er for det første presten, og for det andre biskopens helhjertede støtte og integrasjon i bispedømmets strategi.

Biskop Ric Thorpe utfordret biskopene til å være apostoliske og se mulighetene til å være visjonære pådrivere for at kirken skal bryte ny mark. Det er oppmuntrende å se at vår søsterkirke har fått til en slik vekst. Konteksten er noe annerledes, men likhetene er mange. Så vi i NMS tillot oss å utfordre bispemøtet til å vurdere om ressurskirke-strategien kan være fruktbar i Norge tilpasset norsk kontekst.