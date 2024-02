En mørk dag i Europa, sa Erna Solberg 24. februar 2022, og beskrev med det den følelsen vi alle satt med da Russland brutalt overfalte sin europeiske nabo, Ukraina. To år senere ligger fortsatt dette mørket tungt over vårt kontinent. Mer enn 10.000 sivile er drept og over 18.500 er skadet. 17 millioner mennesker har behov for nødhjelp. I tillegg har antall mennesker som har fått mentale helseproblemer økt kraftig.

Bildene av mennesker som søker ly fra Putins bomberegn ved metrostasjonene under Kyiv, rapportene fra den grusomme massakren i Butsja og de menneskelige lidelsene under ødeleggelsen av Mariupol. Gang på gang har vi blitt sjokkert over krigens brutalitet. Samtidig har vi også sett en folkelig bølge av solidaritet over Europa.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, under et besøk i Tsjernivtsi i Ukraina. (Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

Her i landet stilte folk opp og innlosjerte ukrainske flyktninger i en tidlig fase, og til sammen har vi ønsket 70.000 ukrainere velkommen hit. Samtidig har utrolig mange nordmenn gitt et bidrag til ulike hjelpeorganisasjoners arbeid i Ukraina, og det har vært bred støtte for Stortingets ekstrabevilgninger til Ukraina.

Mental helsehjelp

Siden krigen startet har antall mennesker som har fått mentale helseproblemer økt kraftig, og mer enn 15 millioner mennesker har behov for psykososial støtte. Min kollega som har ledet den humanitære responsen siden invasjonen startet, fortalte nylig at mange ukrainere gjør alt de kan for å stenge krigen ute, selv om de har opplevd forferdelige ting:

«Mange ukrainere forsøker å leve som de gjorde før krigen. Foreldre vil opprettholde hverdagen for barna sine. De går på jobb, og sender barna på skolen. De sier de ikke lenger er redde, og våkner ikke lenger av flyalarmen, men hva skjer når krigen er over? Og kroppen får slappe av? Den dagen vil trolig enormt mange flere trenge hjelp.»

Å gi mental helsehjelp er derfor en viktig del av Kirkens Nødhjelps innsats i Ukraina, som vi nå trapper opp. Vi skal blant annet styrke spesialister på mental helse og psykososial støtte, samt forberede frivillige organisasjoner til å møte folk med store traumer.

Å skape nytt håp

Selv om det er lett å bli motløs når bombene igjen regner over Ukraina, og Putin systematisk angriper sivil infrastruktur, så er det også lyspunkt. Innsatsen vi og andre humanitære organisasjoner gjør, gir resultater, redder liv og skaper nytt håp.

Det gir håp når jeg ser bildene av fem år gamle, Daisha, som sitter smilende ved en skolepult ved et senter for barnefamilier i Dnipro øst i Ukraina. Senteret gir beskyttelse, hjelp og psykologisk oppfølging til barn, som har måttet flykte fra krigen.





Det ga håp da vi i høst fikk rapporten om at vår kollega Damian og hans team hadde ferdigstilt byggingen av vannforsyning og sentralvarme til 160.000 husstander i byen Mykolaiv.

Sammen med vår søsterorganisasjon fra Sveits kunne vi sette i gang en respons i Ukraina umiddelbart etter at krigen brøt ut i 2022. Vi har delt ut akutt nødhjelp som vann, mat, hygienepakker og kontanter. Pengene i den såkalte Nansenpakken fra Norge har gitt gode resultater. I løpet av 2023 hjalp vi 300.000 av de aller mest sårbare menneskene i Ukraina. I 2024 har vi etablert et landkontor i Ukraina og intensiverer vårt arbeid.

Vi må snakke om fred

Da jeg besøkte Ukraina, kort tid etter at krigen brøt ut fikk jeg møte flere familier og barn på flukt, som fortalte rystende historier. Mange hadde flyktet midt på natten, pakket noen få eiendeler og dratt fra hjem, kjæledyr og alt de eide. Selv om de var i sorg, var det likevel håp. Det var sterkt å se hvordan mennesker som selv var på flukt, tok vare på de som var i en enda vanskeligere situasjon. De hadde et håp om at krigen snart ville ta slutt, og at det skulle bli fred.

Og nettopp fred, må vi snakke mer om. Det er ikke slik at de som løfter fram fred er naive, eller enda verre – løper despotenes ærend. Nei, krig gir aldri en varig løsning på problemer. På et tidspunkt må våpnene tie og en varig fred forhandles fram. Det ukrainske folk trenger mer enn noen gang vår solidaritet, vår humanitære hjelp og vår støtte til deres håp om fred.