Kort tid før nominasjonsvalget i Iowa i januar, lanserte Donald Trump en ny promoteringsvideo som spilte på den tidligere nokså vellykkede fremstillingen av ham selv som Guds utvalgte leder for USA. Videoen starter med å knytte Trumps livsskjebne til oppgaven:

«Og den 14. juni 1946 [Trumps fødselsdag] så Gud ned på sitt planlagte paradis og sa: Jeg trenger en vokter! Så Gud ga oss Trump.»

For enkelte evangelikale kristne i Iowa var videoen sterk kost – selv om Trump stod for mange gode saker, var han så visst ingen Messias. Dette hindret likevel ikke Trump i å vinne valget i delstaten med 51 prosent. Over halvparten av stemmene kom fra evangelikale velgere.

Hanne Amanda Trangerud, Religionsviter og phd-stipendiat (UiO) (UiO)

Kampen mellom godt og ondt

Da Trump vant presidentvalget i 2016, var han avhengig av et samarbeid med evangelikale influensere for å fremstå som en akseptabel kandidat for konservative kristne. Siden da har han opparbeidet seg et selvstendig image, men han trenger fortsatt støtten fra disse velgerne om han skal vinne årets valg. Selv om noen mener han går for langt i den aktuelle videoen, vil den for andre bare fremstå som ironi – eller skli umerkelig inn i det bildet de allerede har av Trump som den eneste som kan bringe nasjonen tilbake til Gud og hindre dens undergang.

«Gud ga oss Trump»-videoen spiller på utvelgelsesnarrativet fra 2016-kampanjen, men er likevel ikke en ren nykonstruksjon. Teksten og fremstillingen bygger på en tale radiovert Paul Harvey holdt for landbruksstudenter i 1978:

«Og på den åttende dagen så Gud ned på sitt planlagte paradis og sa: Jeg trenger en vokter! Så Gud laget bonden.»

Men der Harveys tale så viser til landbruksoppgaver, trekker Trump-kampanjen frem fraser som gjenskaper ideen om en kamp mellom godt og ondt, ikke bare åndelig sett, men også mellom vanlige folk (med kristne verdier) og en korrupt maktelite. Ifølge videoen trenger Gud en hardtarbeidende, sterk person som kan fikse nasjonen, bekjempe marxistene (herunder de som leder sakene mot ham i New York), stride mot «the deep state» og ivareta USAs interesser internasjonalt.

«Så Gud ga oss Trump.»

Bruker ironi

Trump var imidlertid ikke først ut her. Før guvernørvalget i Florida høsten 2022 ble en liknende video publisert om Ron DeSantis: «Og på den åttende dagen så Gud ned på sitt planlagte paradis og sa: Jeg trenger en beskytter! Så Gud laget en fighter.»

Videoen etterlater ingen tvil om at denne tjenestevillige, sterke fighteren for frihet, sannhet og tradisjonelle familieverdier er DeSantis. Det er heller ikke tvil om at DeSantis har forsøkt å appellere til de samme velgerne som Trump.

Karismatiske kristne har siden 2015 vært eksponert for fremstillinger av Trump som Guds utvalgte president – og dermed som Guds gave til USA

Sammenliknet med DeSantis’ video virker Trumps fremstilling langt mer preget av ironi. Og trolig er det også noe av hensikten. Før presidentvalgene i 2016 og 2020 besøkte Trump evangelikale kirker og samhandlet aktivt med narrativet om at han selv var utvalgt av Gud. Likevel kunne han også spøke med dette, slik som da han på en pressekonferanse, midt i et intervju om handelskrigen med Kina, plutselig vendte blikket mot himmelen og sa: «Jeg er den utvalgte!» I etterkant beskrev han det hele som tull, moro og sarkasme.

Appellverdien dette budskapet har til en del konservative kristne velgere er imidlertid ikke tull. Særlig karismatiske kristne har siden 2015 vært eksponert for fremstillinger av Trump som Guds utvalgte president – og dermed som Guds gave til USA. I et miljø der profetier og åpenbaringer er dagligdags skled også profetiene om Trump inn som noe normalt og bidro både til å legitimere hans kandidatur og til å rekruttere velgere.

Trump-profetier

Et godt eksempel på denne dynamikken så vi da Trump besøkte The International Church of Las Vegas (ICLV) en måned før valget i 2016. Mens Trump stod på podiet for forbønn, løftet pastor Denise Goulet hånden og fortalte hva Gud hadde sagt om ham: «Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag» (et utsagn som minner mistenkelig mye om Guds ord til Jesus etter hans dåp, beskrevet i Markus-evangeliet).

Ikke så ulikt budskapet i «Gud ga oss Trump»-videoen, fortsatte Goulet med å forklare at Gud hadde vist henne at Trump var en god sønn. «Herren sier: Jeg er din far, og jeg har forberedt deg for denne tiden, for en tid som denne. Du er blitt moden og i stand til denne typen kamp.»

Da Trump søkte gjenvalg i 2020, besøkte han igjen ICLV, og Goulet fremsa en ny profeti om at Trump ville vinne valget. Denne gangen gikk det annerledes. Men ulike evangelikale influensere har likevel vært aktive med å formidle ideen om at Trump egentlig vant. De har dermed gitt et viktig bidrag til å holde Trump aktuell som kandidat– samt å holde liv i forestillingen om at han er Guds gave til USA.