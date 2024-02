I sin kommentar 10. februar utfordrer Åste Dokka i Vårt Land vår bruk av Q melkekartongen til formidling av tematikken takknemlighet. Takk for utfordringen!

I Q bruker vi melkekartongene aktivt for å engasjere og begeistre små og store melkedrikkere rundt frokostbordet. Mange av dem som velger Q i melkehyllen, velger oss nettopp på grunn av quiz og rebuser som «Bokstavkrøll» og «Jakten på påskeegget». På årets vinterkartong er temaene positive og meningsfulle budskap. Tidligere har vi blant annet løftet frem matreddere, innovatører, Frivillighetens år og lokale ildsjeler, og bidratt til å spre deres budskap på kartongene.

Kristine Asheim er sjef for Q-meieriene. (Q-meieriene)

Når vi løfter frem personer eller organisasjoner på kartongen, henger det sammen med Qs rolle i samfunnet, utover det å lage melk. Og i denne sammenhengen er Q-Meieriene et ganske unikt selskap. Det ikke alle vet er at hele vårt overskudd gis videre til organisasjoner og mennesker som trenger det, av vår eier – den allmennyttige stiftelsen Kavlifondet. Gjennom dette unike eierskapet bidrar Q melk til å støtte en rekke prosjekter innen mental helse for barn og unge, og derfor synes vi at takknemlighet og mental trening er et positive og relevante budskap som bør fremheves på vintermelken vår.

Tilbud til gutter som sliter

Et av disse prosjektene er Guttas Campus, et tilbud til gutter på ungdomsskolen som opplever skolen som utfordrende. Det store flertallet av de rundt 480 guttene som har deltatt på deres læringscamper så langt, har fullført ungdomsskolen og gått videre på videregående skole. Programmet vektlegger både undervisning i fag og jobbing med karakterstyrke.

Kavlifondet har vært en støttespiller og støttet Guttas Campus med ni millioner kroner siden 2019. Midlene har bidratt til en utvidelse av prosjektet til tre landsdeler og nå i januar oppstart av Campus UNG på Askøy. Nylig gav Guttas Campus ut bok om sin metodikk på Cappelen Damm Akademisk forlag. 12.februar er det premiere på dokumentarfilm om Guttas Campus på NRK, samtidig som at de ruller ut et nytt tilbud for både jenter og gutter gjennom Campus UNG. Om Guttas Campus har en effekt på samfunnet? Ja. Om Guttas Campus er avgjørende for de elevene som sliter? Se filmen «Gutter på randen» på NRK og bedøm selv.

Fine samtaler

Det er synd at Dokka ikke har troen på verdien av matredding som budskap, men det har i hvert fall vi! Q utfordret en hel industri til å introdusere datomerkingen «best før, men ikke dårlig etter» og vi jobber aktivt med å kutte eget matsvinn. Med melkekartongen og annen kommunikasjon hvor vi vektlegger dialog og involvering av våre forbrukere, legger vi mye krefter i å endre holdninger og kunnskap på dette viktige området. Fordi jeg har mitt eget telefonnummer på melkekartongen, har jeg hatt mange fine samtaler og mottatt tekstmeldinger fra melkedrikkere som setter pris vinterens tema og budskap.

I Q er det forbrukeren som er sjefen, og når melkedrikkerne opplever våre budskap som positive, troverdige og relevante, så lytter vi til dem. Vår motivasjon for å bruke melkekartongen på denne måten er todelt. Selvfølgelig ønsker vi at flest mulig velger Q melk til seg og sin familie! Utover å levere frisk og god melk har vi også et unikt samfunnsansvar, som innebærer mer enn de viktige næringsstoffene. Det er vi stolte av å kunne formidle på kartongen.

PS! Personer og organisasjoner som omtales på melkekartongene får ikke betalt, og betaler ikke for slik omtale. Om Dokka eller andre har ris eller ros til oss i Q er det bare å ringe eller sende meg en tekstmelding. Du finner telefonnummeret mitt på alle våre kartonger med Q-melk.