Det er gått 30 år siden Øystein Sunde ga ut sangen om «Frøken Bibelstripp». I en bredt anlagt reportasje i Vårt Land 25. november ser man nærmere på sangen, som da den ble laget skal ha vært ment som et «spark til damer i artist-yrket som utgir seg for å være kristne».

For 30 år siden var jeg en 40 år gammel tenåringsfar som prøvde å holde meg noenlunde á jour med hva som skjedde på de ulike musikkfrontene. Det var på den tiden at «puppe-pop» var et tema, med Samantha Fox som «sjangerens» mest kjente eksponent.

Nils-Petter Enstad, forfatter (Privat)

Jeg har syntes «Frøken Bibelstripp» var en ekkel låt fra jeg hørte den første gang. Den ga meg bilder jeg ikke ville ha – ikke av barmfagre, lettkledde jenter, men av siklende menn på min egen alder. Jeg hadde – og har fortsatt – stor sans for Øystein Sunde og hans lek med ord og begreper. Men akkurat her bommet han. Det mente jeg for 30 år siden, og gjennom møtet med sangen i Vårt Lands reportasje nå ble denne oppfatningen bekreftet.

Hersketeknikker

I artikkelen nevnes Carola og Evie som to av de artistene Sunde muligens hadde i tankene da han laget sin sang. I wikipedias artikkel om sangen, nevnes Torhild Sivertsen som en mulig inspirasjonskilde, men også som grunnen til at Sunde i utgangspunktet nølte med å ta sangen med på en plate («plate» er en betegnelse som fortsatt gir mening for eldre mennesker). Torhild Sivertsen hadde i flere år vært frontfigur i bandet Tomboy, og omtalte seg selv i denne perioden som en kristen.

Jeg har syntes «Frøken Bibelstripp» var en ekkel låt fra jeg hørte den første gang

Ironien og sarkasmen i «Frøken Bibelstripp» traff nok best i miljøer og sammenhenger der kunnskapen om og kjennskapet til kristne miljøer og kristne mennesker ikke var altfor påtrengende. Men bibelstripp-begrepet er skapt, og fungerte blant annet som hersketeknikk overfor kristne kvinner som var synlige i kulturlivet, politikken eller den offentlige debatt.

Er Sunde litt brydd?

Jeg har stor forståelse for at Øystein Sunde ikke er interessert i å si noe særlig om denne sangen, 30 år på etterskudd. Hans e-post til journalisten, og som refereres til slutt i saken, forteller vel egentlig ikke annet enn at han innerst inne er litt brydd over den.

Når det gjelder «Frøken Bibelstripp» selv, er nok hun for lengst blitt en godt voksen dame, og har sannsynligvis både mann, voksne barn og halvstore barnebarn.