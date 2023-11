I 2024 er det 30 år siden the best olympics ever, altså Lillehammer-OL ble avholdt. Det er 30 år siden Gro Harlem Brundtland sa «it was a narrow no», etter at hun tapte EU-avstemningen.

Og det er 30 år siden folk kunne høre Øystein Sundes Frk. Bibelstripp på en CD-plate.

Selv hørte jeg for første gang låta da både den og jeg var ti år, i 2004. Det var før Spotify kunne la barna velge sangene helt selv og før NRK produserte årlige Blime-låter.

Det var den tiden der pappa sine CD-er i jobb-bilen hans var det som kunne og ble spilt.

Som Øystein Sunde sine CD-er.

Hører pappa på en puppesang?

På et tidspunkt gikk det opp for meg at min verdikonservative pappa hørte på en sang om pupper:

Rett ut av Ten Sing med puppen i været

Hun kler seg som Madonna, hun vet åssen det skal være

Frøken Bibelstripp

(Stripp stripp!)

Hun er førstebekjenner i gospelkoret

Med kjolesplitten helt oppi hatteforet

Frøken Bibelstripp

(Stripp stripp!)

BILSTEREO: Journalist Kristine Banggren Gripsgård vokste opp med å høre Øystein Sundes sanger i pappaens arbeidsbil. (Privat)

Under en konsert i 1994 ga Sunde uttrykk for at teksten var et spark til damer i artist-yrket som utgir seg for å være kristne, samtidig som de går utfordrende kledd.

Og det var ikke bare min verdikonservative pappa som likte å høre på den. Prest og forfatter Karsten Isachsen uttrykte i sin tid at dette var en av Sundes beste sanger.

Jeg, som vil karakterisere meg som feminist, assosierer Frk. Bibelstripp med barndomsminner. Sangen har snart jubileum, og jeg prøver å få kontakt med Sunde gjennom rådgiveren hans:

Hei!

Neste år fyller Frøken Bibelstripp 30 år (så vidt jeg har skjønt ble den utgitt i 94?). Jeg har vokst opp med Øystein Sundes sanger fordi pappaen min er Sunde-entusiast. I den forbindelse kunne jeg tenke meg å lage en større reportasje om sangen Frøken Bibelstripp. Kan det vært aktuelt for Sunde å medvirke til det?

Rådgiveren som håndterer Sundes forespørsler sier at hun skal videreformidle e-posten og at Sunde på sikt vil svare meg.

JUBILEUM: Snart er det 30 år siden Øystein Sunde ga ut låta Frøken Bibelstripp. (Lars Aurtande)

Sangen Sunde aldri ville utgi

Første gang Øystein Sunde sang Frøken Bibelstripp var sommeren 1992. VG var tilstede på Dizzie teater da Sunde hadde premiere på sangen. Tidligere VG-journalist Erik Nodland rapporterte:

«Med den ferske låta «Frøken Bibelstripp» knakk publikum sammen av latter. Etter teppefall ville applaus og latterbyger ingen ende ta».

Etter latterkulene omsider ga seg, intervjuet VG Sunde.

– Teksten er altfor tøff. Jeg tør rett og slett ikke gi den ut. Låta kan nok såre mange gospeljenter. Jeg kan aldri gi den ut på plate, sa Sunde til VG.

To år senere ble låta likevel utgitt på plata Du må'kke komme her og komme her.

Korset rundt halsen,

det dingler mellom puppa

Så alle kristne gutter blir helt på tuppa,

Frøken Bibelstripp

Du skal ikke begjære din nestes ektemake,

Men det er’kke lett slik hun erter på seg stake,

Frøken Bibelstripp

(stripp stripp!)

Noen dager senere kommer Sundes svar i innboksen min:

– Som mange av mine sanger, er Frk. Bibelstripp barn av sin tid. Jeg har ikke hatt den på setlista mi på tjue år, og har ikke mer å si om den.

ORDSJONGLØREN: Her er Øystein Sunde i 1999. (Håvard Sæbø/Avisen Vårt Land)

Har han kansellert sin egen sang?

Hvorfor vil ikke Sunde snakke med meg om Frøken Bibelstripp? Er det et endret kvinnesyn de siste tiårene som er årsaken? Har Sunde innsett at sangen aldri kunne blitt utgitt i 2023? Er det derfor Sunde ikke vil stille til intervju? Kansellerer han sin egen sang?

En liten bønn før kampen har så smått blitt in

Så hun ber vel litt i smug eller der omkring

Men slik’ a kler seg ber’ a om helt andre ting

Nei, d’ er ingenting som selger

Som små deilige gaseller

Som kan synge i kapellet

Og riste puppestellet

Og samtidig er bitte bitte

Bitte lite granne kristne

Og er det derfor han tok den av setlista si da Frøken Bibelstripp bare var ti år gammel?

Hvis Sunde ikke har noe mer å si om sangen, må det vel finnes andre som har noe å si om den?

– Et begjær som ergrer

Førsteamanuensis i musikk, Marita Buanes Djupvik, har vokst opp i en frikirkelig sammenheng og kjenner godt til sangen. Hun refererer til en konsert fra 1995 der Sunde trekker frem Carola Häggkvist og Evie Törnkvist og deres forsøk på å heve skjørtekanten «for å få litt mer dreis på budskapet».

– Jeg synes det er en sterk devaluering av kvinnelige kristne artister i denne låta, sier Djupvik.

1995: Øystein Sunde trakk frem Carola Häggkvist og Evie Törnkvist og deres forsøk på å heve skjørtekanten «for å få litt mer dreis på budskapet». (Lars Aurtande)

– Jeg forstår ikke hvordan han så Evie og Carola som usømmelige fristerinner. De var begge attraktive unge jenter da de slo igjennom med vakre sangstemmer, fantastisk utstråling og energiske sceneopptredener.

Hun har har også vanskelig for å se hvor han finner de påståtte dype utringningene og miniskjørtene, når hun ser videoopptak av Evie og Carola på 90-tallet.

– Det ergrer ham tydeligvis at de vekker et begjær de nekter å stille. Frøken Bibelstripp «erter på seg stake», og ber før hun opptrer «men slik a’ kler seg ber a’ om helt andre ting», sier hun og siterer Sunde.

Vårt Land har forsøkt å få en kommentar fra Häggkvist til denne saken uten å lykkes.

KVINNELIG KRISTEN ARTIST: Her er en yngre Carola i 1997. (Øystein Gloppestad/Avisen Vårt Land)

– Dysfunksjonell maskulinitet på rim

– Kan du på noe nivå synes at denne sangen er morsom?

– Det er helt klart at låta er ment humoristisk, men jeg synes ikke humoren treffer. Å si at noe bare er ment som humor er også en kjent distanseringsstrategi som mange hiphop-artister og russelåtskrivere ofte benytter når de blir konfrontert med at tekstene deres er kvinnediskriminerende, svarer Djupvik.

Hun legger til at hun har stor respekt for Sunde som låtskriver og musiker, men at Frk. Bibelstripp representerer dårlig humor og tar ingenting på kornet.

– Det er dysfunksjonell maskulinitet på rim.

Og denne sangen har’ a bedt om,

og nå har’a fått’n

Så hurra for Moses og Mose-dotten

Frøken Bibelstripp (stripp, stripp!)

Frøken Bibelstripp (stripp, stripp!)

EKSPERT: Marita Buanes Djupvik er førsteamanuensis i musikk ved Institutt for kunstfag og kulturstudier på Høgskolen i Innlandet. (Privat)

Hvorfor kom sangen i 1994?

Med 2023-øyne kan sangen virke ganske vanvittig. Her blir ansvaret for en manns eventuelle lyster plassert hos den kvinnelige artisten på scenen. Sangen inneholder en god dose (hvis ikke bare) mannssjåvinisme og klare tanker om hvordan en kristen kvinne bør gå kledd.

Sock it to me baby, Frøken Bibelstripp

Hipp hurra for Frøken Bibelstripp

Av jord er du kommet,

til jord skal du bli

Men i mellomtida får du se på trusa mi!

Olav Solvang, tidligere musikkjournalist i Vårt Land husker sangen godt.

Olav Solvang MUSIKKJOURNALIST: Olav Solvang husker sangen godt. (Lars O. Flydal/Avisen Vårt Land)

– Jeg hadde også da et sterkt forhold til musikk, både kristen og verdslig. Jeg kan ikke huske at sangen opprørte meg noe da den kom. Men Sunde tøyde nok strikken her mer enn han pleide, sier Solvang.

Han påpeker at Ten Sing, som var et sjokk for mange, kan ha vært en foranledning til at Sunde skrev sangen.

– Her hadde folk vært vant til å se prester med lange prestekjoler i alterringene. Plutselig stod det en hel haug med 16 år gamle jenter med miniskjørt, og da mener jeg ordentlige miniskjørt; og sang, sier Solvang.

Kona til Solvang sang selv i Ten Sing. I albumene de har fra 70-tallet, er skjørtene korte. Veldig korte. Ikke nødvendigvis fordi det fantes en intensjon om å utfordre normene i kirken, men fordi korte skjørt var moten, inspirert av moteikonet Twiggy.

TEN SING: Rune Larsen og Ten Sing Bergen. Her lages programmet «Sendt til verden» i oktober 1978. (Marianne Lystrup/Avisen Vårt Land)

– Ikke et debattinnlegg

Og hopp og sprett og tjo og hei

Og fire kvister deler seg

Så kommer fotografene

Stormende, hei på deg!

Solvang tror altså at Sunde kan ha båret på sangen i over 20 år før låta ble utgitt, og at sangen beror på en slags forestilling om hvordan unge kristne jenter fremstår i kirken.

– Da var det lenge siden Ten Sing hadde vært på høyden. Kanskje tenkte han på Oslo Gospel Choir. Men jeg kan ikke huske noe Madonna-preg på de kvinnelige sangerne der heller.

– Hvorfor tror du at Sunde ikke vil bidra i denne saken, Solvang?

– Jeg tror kanskje at han fremdeles er redd for å såre noen. Det kan jo være grunnen til at han ikke blir med på noe jubileum. Eller at han for lengst er ferdig med låta, for den er jo ikke akkurat tidsaktuell.

– Men vi må jo huske på at det er ordsjongløren og humoristen Øystein Sunde, dette. Sangen er ikke et debattinnlegg fra en seriøs forfatter.

Regjeringens helsereform «Leve hele livet». HALVKRISTEN: Øystein Sunde kommer fra et halvkristent hjem, ifølge ham selv. (Vidar Ruud/NTB kultur)

Karsten Isachsen: – Skriv det ferdig!

Når det nærmer seg publisering av denne saken gjør jeg et nytt forsøk på å få Øystein Sunde i tale. Noen dager før publisering lander denne teksten i innboksen min:

Frk. Bibelstripp

Kort fortalt er historien om den låta slik:

Jeg satt i gammelstua på nabogården til Karsten Isachsen i Skurdalen og skulle skrive sanger til ny plate. Dette var i vinterferien 1992 og etter et par dager måtte jeg ned i den lille lokale matbutikken for å proviantere. Og der, midt i mot meg, sto et gulvstativ fullt av siste nummer av billedbladet NÅ!. Forsidebildet viste en norsk rock/pop-artist med begge puppene klemt struttende ut i friluft. Inni bladet var det flere bilder i samme stil, kombinert med utsagn som «Jeg er personlig kristen» osv. Nå hadde jeg tidligere lagt merke til både Evie Tornquist og kanskje spesielt Carola Häggkvist i opptredener på tv og lurt litt på hva de egentlig solgte.

Jeg kommer fra et halvkristent hjem, mor min var – far min var ikke, og som tidligere KFUM-speider hadde jeg fått mine doser av de ti bud og dalstrøka innafor. Jeg tenkte at her er det noe som ikke rimer. Tilbake i gammelstua kom de to første versene seilende i løpet av en halvtimes tid. Jeg stakk bortom Karsten med gitaren min og sang det jeg hadde av ferdige verselinjer. Jeg så en bekymret rynke i panna hans til og begynne med, men så sprakk hele fjeset hans opp i skoggerlatter. Jeg spurte, kan jeg synge dette? Og Karsten svarte: «For Guds skyld, skriv det ferdig!», og slik ble det.

Men dette er 30 år siden og låta har mistet sin aktualitet for lenge siden, og man må gå på Universitetsbiblioteket for å finne igjen forsiden av NÅ! Jeg føler at denne artikkelen deres blir som en slags «unnskyld-vi-glemte-å-bli-krenket – i 1994»-situasjon.

Man må kunne legge ting bak seg. Ingen grunn til å gå på svenskene og forlange Jämtland og Herjedalen tilbake nå, ei heller Bohuslän-kysten.