Lørdag 7. oktober ble det drept omtrent 1300 mennesker i Israel i en rekke terroraksjoner utført av Hamas. De aller fleste av ofrene var sivile. I tillegg ble det tatt opp imot 200 gisler. Dette var den dagen siden Holocaust hvor det har blitt drept flest jøder. Tragedien førte til et motsvar og en eskalering av konflikten vi dessverre ikke kan se rekkevidden av. Det fører igjen til enorme menneskelige lidelser.

Øivind Kopperud forsker på jødisk historie og antisemittisme ved HL-senteret (Foto: HL-senteret)

Jødene i Europa

Samtidig var noe av det første jeg tenkte: Hva skjer nå med jødene i Europa? Hvilken pris må de betale for en konflikt de ikke er en del av?

Vi som jobber med antisemittisme vet at hver gang det skjer en eskalering av konflikten i Midtøsten, øker antisemittiske hendelser mot jøder som lever i ulike europeiske land. Det er flott å se at våre egne myndigheter tar dette på alvor med økt sikkerhet rundt blant annet synagoger, men samtidig gjør det meg trist at slike tiltak er nødvendig.

De som tror hovedessensen i jødisk religion er «øye for øye tann for tann» ville fått alle sine fordommer tilbakevist hvis de hadde hørt denne talen

En tale preget av kjærlighet

Jeg ble påminnet om dette da jeg var til stede ved minnemarkeringen i synagogen en snau uke etter terroraksjonene. På vei dit måtte vi gå forbi flere sperringer for å komme inn i synagogen. I en verdig seremoni som var blottet for hevn og full av sorg satt jeg og tenkte at denne seremonien skulle vært sett av et langt større publikum. Spesielt vil jeg trekke frem talen til rabbiner Michael Kohn, som var preget like mye av omtanke for barna på Gaza somfor alle de sivile døde og gislene etter terroraksjonen. De som tror hovedessensen i jødisk religion er «øye for øye tann for tann» ville fått alle sine fordommer tilbakevist hvis de hadde hørt denne talen. Talen var preget av kjærlighet til både det jødiske folk og kjærlighet til alle de sivile palestinere som nå lider.

Skulle ønske man kunne tenke på dette når man neste gang truer jøder, prøver å sette fyr på synagoger – som nettopp har skjedd i Berlin - og skjender gravlunder, og rettferdiggjør det som israelskritikk.

[ Jusprofessorer: «Dette krever folkeretten av Hamas og Israel» ]