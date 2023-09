Thale Skybak er seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna (Redd Barna)

Ane Lindholt er spesialrådgiver på barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep i Redd Barna (Foto: Redd Barna)

Overgrep mot barn og unge skjer oftere enn mange kanskje liker å tro. Nylig presenterte NOVA alarmerende funn fra UngVold-undersøkelsen 2023, som viser at det er en stor økning i omfanget av seksuell vold mot unge. Faktisk rapporterer de unge om nær dobbelt så mye seksuell vold som i 2015, og i de fleste tilfellene er det jevnaldrende som står bak. Så mange som én av fire ungdommer oppgir at de har vært utsatt for minst ett tilfelle av seksuell vold i løpet av oppveksten. Det omfatter alt fra uønsket beføling til grove overgrep som voldtekt. Undersøkelsen viser at jenter er omtrent fire ganger så utsatt som gutter.

Forskerne peker på at doblingen kan skyldes en faktisk økning av seksuell vold og at flere rapporterer om det de har opplevd enn tidligere. Det siste er bra, og kan bety at ungdom i dag har mer kunnskap om forskjell på sex og overgrep. Likevel er vi langt fra mål, for tallenes tale er klar: Seksuell vold blant unge er et enormt samfunnsproblem.

Ingen kan mene at vi gjør nok for å beskytte barn og unge mot seksuell vold og krenkelser. Når det rapporteres om økning i seksuell vold bør også alarmbjellene gå i regjeringskvartalet og i alle landets kommuner.

[ Bjarte Tjøstheim: – Nå har jeg funnet ut at jeg kan ha en vaklende tro ]

Barna må få kunnskap

Norske myndigheter er forpliktet til å drive forebyggende arbeid. Alle instanser som jobber med barn og unge har et ansvar, enten det er skolehelsetjenesten, politiet eller hjelpeapparatet. Ikke minst spiller også skolen en helt sentral rolle i forebyggingsarbeidet ved å gi barn og unge kunnskap om seksualitet, grensesetting og overgrep. Problemet er at altfor få unge får en helhetlig og god seksualitetsundervisning på skolen per i dag. Det til tross for at det inngår i skolens kompetansemål, og at alle elever ifølge læreplanverket har rett på et trygt skolemiljø uten vold og krenkelser.

Det er ofte overlatt til tilfeldighetene om elevene får en god og helhetlig seksualitetsundervising eller ikke. Det er store variasjoner i kvaliteten på undervisningen mellom ulike skoler og kommuner. Det merkes også blant lærere og elever i skolen. I 2021 gjennomførte Sex og Samfunn en spørreundersøkelse hvor kun 1 av 5 lærere svarte at kvaliteten på dagens seksualitetsundervisning er tilfredsstillende. I tillegg svarte hele 7 av 10 elever at de ønsker seg mer seksualitetsundervisning i skolen.

Opplæringen må ta høyde for krenkelser mellom unge, den massive påvirkningen fra porno, og unges delingskultur på nettet

Når de ferske NOVA-tallene i tillegg viser at de fleste unge utsettes for overgrep av andre jevnaldrende, så er det tydelig at elevene trenger mer kunnskap om hvordan man kan forstå og respektere andres grenser. Det må jobbes langs flere spor for å styrke forebyggingen i skolen.

For det første må det faglige innholdet i seksualitetsundervisningen være oppdatert, slik at den treffer barna i større grad enn den gjør i dag. Opplæringen må også ta høyde for krenkelser mellom unge, den massive påvirkningen fra porno, og unges delingskultur på nettet. Seksualitetsundervisningen må dessuten gjøres mer relevant for alle unge, og ikke usynliggjøre skeiv ungdom og ungdom med funksjonsnedsettelser. Dette er unge som er særlig utsatt for krenkelser og overgrep, ifølge NOVA-undersøkelsen.

Lærerne må få kunnskap

Vi vet også at mange lærere mangler kompetansen de trenger for å drive god og helhetlig seksualitetsundervisning, og det haster å innføre et kompetanseløft i skolen. Redd Barnas egen spørreundersøkelse blant lærere fra 2020 viser at lærerne opplever tydelige mangler i både opplæring og verktøy. To av tre har fått ingen eller mangelfull opplæring i hva de skal gjøre om de er bekymret for at elever opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt. Derfor bør myndighetene sørge for at lærerutdanningene sikrer lærernes kompetanse i å snakke om seksualitet med barn og unge. I tillegg må de ansatte som allerede jobber i skolen få kompetansepåfyll.

Forebyggingsarbeidet sikres ikke av velmente kompetansemål, så lenge de ikke blir omsatt til faktisk kunnskap hos elevene

Undervisningen må selvsagt foregå på den enkelte skole av den enkelte lærer. Men Redd Barna mener sentrale myndigheter må ta sitt ansvar og ikke bare peke nedover til skolene. Forebyggingsarbeidet i skolen sikres ikke av velmente kompetansemål i læreplanen, så lenge de ikke blir omsatt til faktisk kunnskap hos elevene.

Regjeringen har lenge varslet at det skal komme en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn. Denne venter vi fortsatt på. I vinter ble et godt forslag om å styrke seksualitetsundervisningen i skolen stemt ned i Stortinget av regjeringspartiene. Derfor forventer Redd Barna at regjeringen lager en egen konkret plan for å forebygge og få ned omfanget av seksuell vold. Vi vil oppfordre kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til å ta ansvar og iverksette målrettede tiltak, slik at barn og unge får kunnskapen de trenger for å gjøre dem trygge i hverdagen sin. Det er myndighetenes plikt – og barnas rett.

[ Varsler mot ledelse og sterk kritikk av styre på kristen folkehøgskole ]