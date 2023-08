«Samtalene med pasienter og pårørende er noe av det viktigste prestene gjør. Du bestemmer selv hva en slik samtale skal handle om. Du kan snakke om det som er vondt og vanskelig i livet, om sykdom, behandling, smerter, angst, depresjoner, familiesituasjon, tro og tvil.»

Bytt ut prestene med sykepleierne i teksten hentet fra informasjonsbrosjyren for prestetjenesten ved Sykehuset Østfold Kalnes. Det er det ledelsen ved sykehuset ønsker å gjøre.

Håkon Johansen og Berit Liland , sykepleiere og medlemmer av Rådet for sykepleieetikk (Foto: Privat)

Pleier for prest

Vaktordningen for sykehusprestene skal bort, og ledelsen mener sykepleiere kan overta sykehusprestenes oppgaver etter kontortid. Med dette tiltaket kan sykehuset spare en halv million kroner, og ifølge fagdirektør Helge Stene-Johansen vil dette kuttet i behandlingstilbudet påvirke pasienter og ansatte minst. I fjor hadde prestene 330 oppdrag utenom dagtid.

Som sykepleiere og medlemmer av Rådet for Sykepleieetikk ser vi med bekymring på verdiene som uttrykkes gjennom dette vedtaket. Er det slik at samtaler, sjelesorg og tilstedeværelse til dem som trenger det mest, har så liten verdi at det kan kuttes ut? Er det mulig å kutte døgntjenesten uten at det påvirker pasienter og ansatte?

Prestens tilstedeværelse

Se for deg et nybakt foreldrepar som har fått en liten datter født i uke 26. Den lille jenta er under grensen for det de kan behandle på Sykehuset Østfold Kalnes, og skal fraktes til nyfødtintensiv ved Oslo Universitetssykehus. Klokka er 18 på fredag ettermiddag, og det er hektisk aktivitet i avdelingen. Noen skal ta hånd om barnet som ligger tilkoblet respirator, noen skal organisere transport, og avdelingen har mange andre små pasienter som trenger pleie og behandling.

Å nedprioritere psykiske, eksistensielle og åndelige behov hos mennesker i livskrise framstår som uetisk og vil svekke tilliten til helsevesenet

Foreldrene ønsker nøddåp før transporten, for de frykter at datteren ikke kommer til å overleve. De har også to andre barn på 7 og 9 år som trenger støtte og omsorg. Sykepleieren som har koordinatoransvar, ringer vakthavende prest og forklarer situasjonen. Presten er i avdelingen innen kort tid, foretar nøddåp og ivaretar den lille familien inntil det er klart for transport.

Hvis vedtaket til ledelsen ved Sykehuset Østfold Kalnes blir stående er dette bare et drømmescenario fra august 2023.

Framstår som uetisk

Prestetjenesten tilkalles oftest når vi som hjelpere står maktesløse, når noen må hjelpe oss å hjelpe. Og som alle vet; livskriser skjer til alle døgnets tider. Når verden faller i grus klokka fire en søndagsnatt er bemanningen allerede skjært inn til beinet. Det skal spares penger, og da tas det neppe høyde for at sykepleiere skal ivareta prestetjenestens oppgaver.

Helse Sør-Øst skriver på sin nettside at helseforetakene «er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne yte gode helsetjenester. Etisk kvalitet på tjenesteyting og forvaltning er en forutsetning for denne tilliten».

Det ligger en etisk fordring i å gi helhetlig omsorg. Det å nedprioritere psykiske, eksistensielle og åndelige behov hos mennesker i livskrise framstår som uetisk og vil svekke befolkningens tillit til helsevesenet.

