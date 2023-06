Fra høsten av kan pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset ikke lenger få tak i presten på kveld, natt eller i helger. Det skriver Fredriksstad Blad.

Grunnen skal være den økonomiske situasjonen ved sykehuset, melder avisen, som skal ha fått tilgang til en melding som er lagt ut på sykehusets intranett.

Hadde 330 utrykninger utenfor arbeidstid

Torfinn Skarpaas er avdelingsleder for Preste- og samtaletjenesten, som har fire ansatte prester, i tillegg til lederen.

– Hva betyr dette for pasienter og pårørende?

– Det betyr at de ikke vil få det som de har fått tidligere av sykehusprestene. I fjor hadde Preste- og samtaletjenesten 330 utrykninger utenfor normal arbeidstid, sier Skarpaas.

Han forteller at utrykningene gjelder enkeltsamtaler, tros- og livssynsbetjening, og mer alvorlige hendelser, som vond og brå død, behandling som avsluttes fordi livet ikke kan reddes, og iblant selvmord.

Tros- og livssynsbetjening innebærer bønn, velsignelse og andre ritualer. I fjor var nærmere 40 av utrykningene til døende pasienter som ønsket denne typen betjening, forteller Skarpaas.

Han er mest bekymret for de alvorligste situasjonene, hvor han mener det er behov for sykehusprestens kompetanse og erfaring på sorg og krisearbeid.

Ingrid Winsnes Trømborg, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, presiserer overfor Vårt Land at pasientene fortsatt vil få omsorg og støtte i vanskelige situasjoner.

– Mange av de oppgavene som preste- og samtaletjenesten har ivaretatt gjennom vaktordningen, må nå ivaretas av kvalifisert helsepersonell, skriver Trømborg i en epost til Vårt Land.

Vil legge til rette innenfor rammene

– Pårørende er også en del av bildet. Personalet er svært godt skikket til å ta vare på dem, men de kan selvsagt ikke utføre religiøse ritualer som bønn og velsignelse, sier Skarpaas.

Nøddåp kan utføres av andre enn prester.

Skarpaas påpeker at man ennå ikke vet hvordan den nye situasjonen vil bli, og at kvalifisert helsepersonell selvsagt vil gjøre sitt beste for å ta vare på pasientene.

– Når avgjørelsen er tatt så må vi prøve å legge til rette innenfor de rammene vi har. Vi avvikler ikke preste- og samtaletjenesten, men vi avvikler vaktordningen, sier Skarpaas.

---

Preste- og samtaletjenesten

Tjenesten har ulike navn ved ulike sykehus.

Både prester, diakoner, humanister, imamer og andre kvalifiserte kan være ansatt i, eller tilknyttet, tjenesten.

Tilbyr samtaler, støtte, liturgiske handlinger, undervisning og veiledning for både pasienter, pårørende og ansatte.

Medvirker ofte i sykehusets krisearbeid og annet tverrfaglig arbeid.

---

[ Kristenruss-tragedien: – Jeg har jo tenkt på hvordan livet ville være om hun hadde levd videre ]