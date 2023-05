Toppkandidaten til Frimodig kirke i Stavanger, Therese Egebakken, langer ut mot Åpen folkekirke i Vårt Land fredag 5. mai. Det er mye å ta tak i, men jeg nøyer meg med å korrigere noen åpenbare feil.

Lill Tone Grahl-Jacobsen, Åpen folkekirke (Privat)

Penger og politikk

For det første stemmer det ikke at kirkepolitikk og demokrati får «så enormt mye penger». Askeland-utvalget la i fjor fram en utredning om folkevalgtrollen, og der tydeliggjøres det at rammebetingelsene for folkevalgte og kirkedemokratiet må styrkes for å kunne ivareta ansvaret i kirkeordningen vår. Folkevalgte i denne sammenheng er medlemmer valgt til menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og de sentralkirkelige rådene Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Den norske kirke bevilger årlig to millioner kroner for å styrke rammene for kirkepolitisk arbeid og kompetanseheving blant Kirkemøtets medlemmer. Åpen folkekirke får i underkant av 900.000 kroner for våre 39 innvalgte medlemmer. Resten blir fordelt på Bønnelistas ni og de 32 andre folkevalgte medlemmene av Kirkemøtet, inkludert Frimodig kirkes toppkandidat i Stavanger. Det er listene som selv bestemmer hvordan pengene skal brukes. Åpen folkekirke er åpne om hvordan disse midlene brukes. Det vil vi også oppfordre andre til å være.

Åpen folkekirke har siden 2014 systematisk jobbet for å styrke medlemmenes innflytelse gjennom kirkevalget og gi folkevalgte økt kompetanse og gode rammer til å utføre oppdraget sitt. Dette kommer hele kirken og alle folkevalgte til gode, ikke bare dem som er innvalgt på våre lister. Dette lover vi å fortsette med.

Urovekkende debattnivå

For det andre antyder Egebakken at Åpen folkekirke heller peker på pride-flagget enn på Jesus når mennesker kommer til samtale. Dette er en fullstendig usann påstand, og det dypt urovekkende at det er dette debattnivået Egebakken legger seg på. Kirken er i verden for å forkynne evangeliet, det mener vi alle, og Egebakken bes avstå fra å spre usannheter om Åpen folkekirke.

Hver eneste dag siden vi ble innvalgt i kirkens styrende organer har vi arbeidet for å styrke folkekirken og kirkens liv i lokalsamfunn over hele Norge. Samtidig har vi jobbet for at kirken skal begynne å behandle LHBT+-personer skikkelig, blant annet gjennom å vie likekjønnede par og ikke forskjellsbehandle ansatte på bakgrunn av hvem en er gift med. Den norske kirke trenger faktisk ikke velge mellom å likebehandle og å være kirke. Vi er glade for at vi har lykkes med mye og at det har skjedd store endringer i kirken siden kirkevalget i 2015. Vi vil gjøre det vi kan for å bevare det vi har fått til, og fortsette arbeidet for en kirke som ikke gjør forskjell på folk.

Redelighet i valgkampen

Åpen folkekirke ønsker et meningsmangfold i kirken og hilser nye lister velkommen. Det er naturlig at Egebakken og Frimodig kirke framover vil være tydelige på politikken sin og at de ønsker å dra Den norske kirke i en annen retning enn Åpen folkekirke. Det er viktig for at velgerne skal vite hvilke alternativer de har å velge mellom. Men de må være redelige når de beskriver Åpen folkekirke og hva vi står for. Det var de ikke i Vårt Land 5. mai.

