Jeg leste med interesse innlegg i Vårt Land, skrevet av prester og prestestudenter, om hvordan de mener vi bør bygge folkekirken videre.

Skribentene foreslår blant annet å legge ned gudstjenestesteder som har stabilt lavt oppmøte. Det er jeg veldig uenig i. Det er flere kirker i landet vårt hvor antallet kirkegjengere og oppslutningen til kirkens aktiviteter og gudstjenester ikke er tall å skryte særlig av, men vi må da ikke glemme de som faktisk er der. Og alle de som er der på avstand.

Frimodig kirke UNG Therese Egebakken, leder i Frimodig kirke UNG, medlem av Stavanger bispedømmeråd og Kirkerådet (Erlend Berge)

Et gudstjenestested bør ikke måles på hvordan oppmøtet er. Det kan være svært mange rettferdige og urettferdige faktorer som slår inn på hvordan oppmøtet varierer fra ulike steder i landet vårt.

Så vet vi at et gudstjenestested betyr mye for de som oppsøker det aktivt, men det kan ha minst like stor betydning og verdi for de som bare møter opp en gang i året eller sjeldnere. Gudstjenestested bør ikke legges ned på grunn av oppmøtet.

Når det er sagt, så har jeg også lyst til å legge til to små andre ting som jeg tenker er ganske viktig å tenke på når vi snakker om hvordan folkekirken kan bli bedre for flere fremover.

Det er flaut at kirkepolitikk og demokrati i folkekirken får så enormt mye penger

Bør ikke bruke penger på kirkepolitikk

For det første: Pengebruk og økonomi. Det er flaut at kirkepolitikk og demokrati i folkekirken får så enormt mye penger at vi allerede har finansiert en heltidsstilling til lederen i Åpen folkekirke (ÅF).

Dette er tullete. Pengene som finansierer hans stilling som kirkepolitiker på heltid, de alt for mange pengene som går til kirkevalget generelt og honorarer til oss kirkepolitikere burde heller brukes til å sikre for eksempel at alle landets menigheter hadde hatt minst én ansatt som jobbet med barn og ungdom på heltid!

Det er mye viktigere å styrke lokalmenigheter enn at Åpen folkekirke kan bruke kirkepengene på å gi seg selv enda mer makt og rikdom nasjonalt gjennom flere kirkepolitikere på heltid, for eksempel. Hadde vi kuttet hardt i kirkepolitikkpengene, så begynner vi å snakke bedre folkekirke!

Det viktigste i folkekirken er lokalmenighetene og kirkegjengerne overalt lokalt i landet, uansett hvordan oppmøtet og oppslutningen måtte være.

Det er mye viktigere å styrke lokalmenigheter enn at Åpen folkekirke får bruke kirkepengene på å gi seg selv enda mer makt og rikdom

Kirken må peke på Jesus

For det andre: Når mennesker kommer til kirken, må kirken peke på Jesus og ikke på pride-flagget når man rådgir, ber og samtaler.

Vi hadde kommet langt om vi hadde fått til bare disse to punktene: Jesus er svaret, ikke pride-flagget, og lokalmenighetene i hele landet trenger penger mer enn kirkepolitikere gjør.

Målet må være blomstrende søndagsskoler i alle landets menigheter, minst én ansatt på heltid for barn og unge i alle landets menigheter, fremfor at vi får flere kirkepolitikere på heltid, som ÅF-lederen er et eksempel på og som ÅF sannsynligvis ønsker seg flere av.

Jeg vil oppfordre til å stemme på Frimodig kirke i høstens kirkevalg. Frimodig kirke ønsker en sterk vektlegging av lokalmenigheten, med det menighetsbyggende arbeidet som utgangspunkt og hovedfokus.

Åpen folkekirke fokuserer etter mitt syn på styrking av kirkepolitikerne med makt nasjonalt, og regnbueflagget. Det mener jeg er helt feil om målet er å gjøre folkekirken best for flest.

