Kjære styret i Norsk Kvinnelig Teologforening (NKTF): Takk for arbeidet dere gjør!

Sunniva Gylver Sunniva Gylver. Prest i Fagerborg menighet og bispekandidat i Bjørgvin. (Erlend Berge)

Jeg synes egentlig jeg var tydelig nok i de svarene jeg har gitt i ulike sammenhenger, med den plassen jeg fikk til rådighet, men her er et nytt forsøk:

Ingen motsetning

1. Jeg ser ingen motsetning mellom å lytte og være tydelig, og vil bestrebe meg på begge deler om jeg blir biskop. Å lytte uten å bli tydelig, er ikke å lede. Å lede uten å lytte, er dårlig ledelse. Siden jeg ikke har arbeidet i Bjørgvin som prest, vil jeg først lytte meg inn på det arbeidet som har vært gjort og blir gjort med dette, og så være en tydelig leder.

2. Min erfaring er at tydelighet og gjennomsiktighet gir trygghet. Jeg ville tro prostene har ganske god oversikt over standpunkt og praksis til sine prester, og jeg har forstått det sånn at fra høsten 2023 finnes det ingen prester i Bjørgvin som ikke er innstilt på å samarbeide med alle sine kolleger, uansett hvilket prinsipielt standpunkt de har. Så ville nok jeg ønske meg at man i hvert prosti kan ha en ryddig uttalt avklaring i presteskapet (og for så vidt gjerne inkludert alle kirkelig ansatte), om man ikke allerede har hatt det, så ingen skal gå rundt å lure på hva andre mener om ens kall og tjeneste. Uvisshet skaper dårlig kultur og virker tappende.

Siden jeg ikke har arbeidet i Bjørgvin som prest, vil jeg først lytte meg inn på det arbeidet som har vært gjort og blir gjort med dette, og så være en tydelig leder

Et annet narrativ

3. De siste årenes undersøkelser har vist at Bjørgvin er ett av bispedømmene der et graverende antall kvinneprester har opplevd motstand og ubehageligheter knyttet til kjønn og tjeneste. Det er alvorlig, og jeg har forstått det sånn at Bjørgvinkirkens ledelse har jobbet seriøst med dette i alle prostier, og fortsatt gjør det. Samtidig har jeg i denne pågående nominasjonsprosessen jeg har vært en del av, også fått mange signaler både fra ansatte, folkevalgte og frivillige i Bjørgvin, om at situasjonen nå er veldig mye bedre enn det bildet som tegnes gjennom stadige oppslag i mediene.

De ønsker seg at et annet narrativ om Bjørgvin også kommer fram, ikke minst med tanke på den store rekrutteringsutfordringen dette bispedømmet står overfor: Om et bispedømme der mange, både kvinner og menn og ulike teologiske profiler, trives på jobb, i verv og med oppgaver, og er stolte og glade over å jobbe i kirken. Ubehagelige og kritikkverdige forhold skal selvfølgelig aldri bli forsøkt dekket over eller bagatellisert, tvert om! I alle vanskelige saker må vi alltid bringe inn et maktkritisk perspektiv og få ting på bordet. Så håper jeg vi alle, uansett samtidig kan hjelpe hverandre å løfte blikket, puste dypt, og unngå å la mediene og sosiale medier sette vår dagsorden og bestemme vår kommunikasjon i altfor stor grad; de gangene den blir tabloid, forenklende og polariserende.

Teksten ble opprinnelig publisert på Sunniva Gylvers Facebook-side