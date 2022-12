I eit lesarinnlegg i Vårt Land tidlegare i haust av biologiprofessor Jarl Giske er overskrifta «Hvis Gud ikke finnes».

Eg legg meg ikkje bort i innhaldet i artikkelen, men har lyst til å pirke i sjølve ordbruken: Er det ein skilnad mellom at Gud finst og Gud er?

Leiv Arne Grimstad, Hareid (Privat)

I Bob Dylan sitt siste album «Rough and rowdy ways» stikk ein song seg ut frå dei andre. Han ber tittelen I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You («Eg har bestemt meg for å gi meg sjølv til deg»).

Songen startar med at eg-personen sit på terrassen og klimprar på ein gitar og ser mot stjernene. Han undrar seg over livet, og alt tidleg i songen får vi vite at han har bestemt seg for å gi seg sjølv. Til kven? Jau, til You. Og kven er så denne You? Det får vi vite i neste vers, der det heiter: «I’m giving myself to you, I am».

Denne «I am» («eg er») er, som mange vil vite, ei gamal jødisk nemning på Gud (2 Mos 3,14).

Den som er

I Johannes 1,18 heiter det at «Ingen har nokon gong sett Gud, men den einborne, som er Gud, og som er i fanget til Far, har synt oss kven han er».

I 1961 var den sovjetrussiske kosmonauten Juri Gagarin ein tur ut i verdsromet, som det første mennesket. Statsminister Nikita Krustsjov sa då i ein tale: «Gagarin har reist opp til himmelen, og han såg ingen Gud».

Gagarin hadde vel strengt tatt ikkje trongt å gå lenger opp enn til mørkeloftet for å erkjenne det same.

I omsetjingane av bibelverset Matteus 10,19 – om den vesle sporven som fell død til jorda – ser vi ei endring i oppfatninga av Guds vesen. I tidlegare omsetjingar fall ikkje sporven til jorda utan at det var Guds vilje. I nyare omsetjingar er Guds vilje erstatta med at Gud er «med» – ein ordlyd som også er i pakt med den greske grunnteksta. Det vil seie ei utvikling frå Gud finst til Gud er.

[ Bibelselskapet snudde i siste runde: Slik blir Den lille bibel ]

Å bli subjektiv

Søren Kierkegaard har gitt oss ein nøkkel til å forstå både vår eigen og Guds eksistens, når han skriv at vitskapen lærer at vegen er å bli objektiv, medan kristendommen lærer at vegen er å bli subjektiv. For mennesket har eksistensen både ei subjektiv og objektiv side. I medvitet vårt kan vi erkjenne begge deler. Vitskap handlar om det som let seg påvise objektivt, medan kristentrua er subjektiv.

I gamle skrifter heiter det at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Til gjengjeld skapte mennesket Gud i sitt bilde. Evnen til innsikt i det guddommelege ligg såleis latent i alle menneske. Men døra inn til denne kunnskapen må opnast subjektivt.