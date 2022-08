Nå vil jeg skrive noe som svært mange nok vil finne bakstreversk og kontroversielt. Det gjelder de prestene som nå – og sikkert enda mer i fremtiden – vil komme i søkelyset fordi de har «konservative» synspunkter i saker hvor det kirkelige flertall mener noe annet. Jeg definerer meg ikke selv som en del av denne gruppen, men kjenner atskillige som gjør det.

Ledende stemmer i kirken kunne i det minste gi disse kirkens tjenere erkjentlighet for den spiritualitet de også bærer med seg

MOTSTEMMER: «Ønsker vi en kirke hvor dissidentene ikke lenger har en plass? Mister vi da noen brysomme, men også viktige, motstemmer?» spør Eyvind Skeie. (Erlend Berge)

Sett fra utsiden fremstår disse prestene som håpløst utdaterte og gammelmodige. De vet nok også temmelig godt at de ikke representerer den seirende side på den kirkepolitiske arena.

I løpet av ganske få år kan man se for seg at det kirkelige maktapparat, slik det ytrer seg både langs embetslinjen, gjennom biskopene, og demokratilinjen, gjennom de valgte organer, vil blokkere deres muligheter både til ansettelse i stillinger og en «karrierevei» i folkekirken.

Noe å tape

Så lurer jeg om vi alle har noe å tape på at disse personene forsvinner, enten ved naturlig avgang, ved at de blir oppsagt, eller ved at yngre personer finner veien til kirkelig tjeneste stengt eller umulig å se for seg.

La oss se på dem som dissidenter, idealister med et avvikende syn på det flertallet representerer. Ønsker vi en kirke hvor dissidentene ikke lenger har en plass? Mister vi da noen brysomme, men også viktige, motstemmer?

En spiritualitet

La oss se på den økumeniske spiritualiteten de også representerer, både fra øst, sør og vest, i mange avdelinger av kristenheten. Mange av de «konservative» teologene har dype innsikter i kristenhetens samlede erfaring av troen, både i fortid og nåtid. Er dette uten betydning?

La oss også se på den personlige inderliggjøring av tro, tjeneste og liturgi som de bærer med seg. Er det ikke noen verdier i dette, av betydning for kirkens samlede vitnesbyrd i tiden?

Vemod

Dette er tre synspunkter blant mange. I praksis er de neppe sterke nok til å motstå trykket fra den rådende bevegelse i folkekirken. Det synes åpenbart at de kommer til å tape.

Jeg skriver disse linjene med dobbelt vemod.

Det første er vemodet over at ingen ledende stemmer i kirken i det minste kunne gi disse kirkens tjenere erkjentlighet for den spiritualitet de også bærer med seg.

Det andre vemodet knytter seg til at deres stemme vil forstumme. Jeg skulle ønske at kirkens ledere kunne finne en annen måte å løse dette på.

Innlegget ble først publisert på Eyvind Skeies Facebook-side