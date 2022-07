Skattebetalerne finansierer trossamfunn

«Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet titt originalest», sier et gammelt ord. Filosofistudent Ali Jones Alkazemi mener staten er uforsiktig i sin finansiering av trossamfunn. Denne finansieringen bør begrenses til trossamfunn som «er store og transparente nok til å telle som fullverdige trossamfunn» mener han (Vårt Land 21. juli). Det er det mest originale synspunkt jeg har sett i denne debatten!

For: Er det staten som finansierer trossamfunnene? Hvem er det som finansierer staten? Det er ikke minst du og jeg gjennom skatteseddelen.

Det er ikke mer enn rett og rimelig at de som ikke hører til Den norske kirke, skal få slippe å betale for den

En tilbakebetaling

En mer korrekt måte å si det på, er at skattebetalerne finansierer Den norske kirke via skatteseddelen. Og da er det ikke mer enn rett og rimelig at de som ikke hører til denne kirken, skal få slippe å betale for den. Uansett hvem og hvor mange de er eller hvordan de er organisert.

Det er dette prinsippet som ligger til grunn for den tilskuddsordningen til trossamfunn som fikk sin formelle innretning i den forrige trossamfunnsloven (1969), og som er videreført i den nye. Derfor heter det i forarbeidene til 1969-loven at disse beløpene «vil ikke være gaver eller støtte, men refusjon». Og senere «at det ikke egentlig er tale om bidrag til trossamfunnene fra det offentliges side, men at de får kirkeskatten for sine medlemmer», og med tilleggsbemerkningen: «Det synes å være et rimelig rettferdskrav» (Dissenterlovkomiteens innstilling sidene 89 og 168).

Ordningen er begrunnet med religionsfrihet. Alkazemi har neppe innsett at hans forslag bryter med menneskerettighetene!

Handler ikke om å like

At enkelte trossamfunn har ganske ufyselige ordninger, er en annen skål enn at de får refundert utgifter til en kirke de ikke tilhører. Gjør de noe ulovlig, har vi domstoler til å ta oss av slikt ved forsvarlig rettspleie i stedet for byråkratiske pennestrøk ut fra hva man liker og ikke, slik vi har sett det i Oslo for en tid siden. Dessverre åpner den nye loven for en slik vilkårlighet. Men det får være en annen debatt.